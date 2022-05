Lenovo presenteert 11,5mm dunne ThinkPad X1 Titanium-convertible

Lenovo vernieuwt zijn ThinkPad-topmodellen. De ThinkPad X1 Titanium Yoga is een 13,5"-convertible van 11,5mm dik, met een gewicht van 1,15kg. De X1 Carbon en X1 Yoga worden vernieuwd met 16:10-schermen en een optionele 5G-modem.

Lenovo presenteert de ThinkPad X1 Titanium Yoga als een nieuw model ThinkPad X1-lijn. Het is de dunste tot nu toe, volgens de fabrikant is het apparaat dichtgeklapt 11,5mm dik. In de convertible zitten Intel Tiger Lake-processors geconfigureerd op een tdp van 12W en het 13,5"-scherm heeft een 3:2-verhouding en een qhd-resolutie, wat bij deze verhouding kan duiden op 2256x1504 pixels. Het scherm heeft een maximale helderheid van 450cd/m² en Dolby Vision HDR-ondersteuning.

De dunne behuizing weegt 1,15kg en is volgens Lenovo 'afgewerkt met titanium'. Het gaat vermoedelijk om een laagje van het metaal dat is aangebracht op de behuizing. Alle nieuwe ThinkPad X1-modellen krijgen een optionele 5G-modem, met ook ondersteuning voor 4G-netwerken.

Nieuwe ThinkPad X1 Carbon en X1 Yoga

Lenovo vernieuwt ook zijn X1 Carbon en X1 Yoga; het gaat respectievelijk om de negende en zesde generaties van die laptop en convertible. Ook deze modellen krijgen Tiger Lake-processors en er kan nu tot 32GB aan gesoldeerd ram gekozen worden. De accu is met een capaciteit van 57Wh ook vergroot.

De behuizing van de laptops is vernieuwd en Lenovo gebruikt nu schermen met een 16:10-verhouding in plaats van 16:9. De vernieuwde X1-uitvoeringen hebben een vingerafdrukscanner die is geïntegreerd in de aan-uitknop.

ThinkPad X12 Detachable

Verder presenteert Lenovo de ThinkPad X12 Detachable. Dat is een tablet met kickstand en afneembaar toetsenbord. Lenovo bracht eerder al vergelijkbare apparaten uit in de ThinkPad-lijn, onder de noemer X1 Tablet. Het nieuwe tabletmodel heeft een 12,3"-scherm met fhd+-resolutie, heeft een helderheid van 400cd/m² en is afgewerkt met Gorilla Glass 5. Ook de tablet krijgt Intel Tiger Lake-processors. De bijbehorende stylus wordt magnetisch bevestigt aan de behuizing.

Prijzen en beschikbaarheid

De ThinkPad X1 Titanium Yoga komt in januari in de Verenigde Staten uit voor minimaal 1899 dollar. Ook de X12 Detachable verschijnt in januari, voor minimaal 1149 dollar. De X1 Carbon en X1 Yoga volgen in februari, voor prijzen vanaf respectievelijk 1429 en 1569 dollar. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe ThinkPad X1-modellen naar Nederland en België komen en wat de europrijzen zijn.