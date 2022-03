Lenovo brengt ThinkPad X1 Carbon uit met Ubuntu of Fedora als optioneel OS

Lenovo brengt de nieuwste ThinkPad X1 Carbon binnenkort ook uit met Linux erop. De laptop van begin dit jaar was alleen met Windows 10 verkrijgbaar, maar komt binnenkort ook beschikbaar met Ubuntu of Fedora voor iets minder geld.

De ThinkPad X1 Carbon Gen 9 is met Linux verschenen op de site van Lenovo, al is nog niet duidelijk wanneer en voor welke prijs de apparaten naar Nederland komen. Op de Amerikaanse site staat dat de laptop voortaan kan worden geleverd met Ubuntu 20.04 of met Fedora Workstation. De prijs van het apparaat is iets lager dan de standaardlaptop, maar niet veel. De oude modellen met Windows kosten 1429 dollar, tegenover 1393 dollar voor de Linux-versie.

Lenovo bracht begin dit jaar nieuwe modellen uit van de ThinkPad X1 Carbon. De negende generatie draait op Tiger Lage-processors van Intel en bevatte maximaal 32GB aan gesoldeerd ram. Ook de accu is in die nieuwe laptop groter. Die specificaties blijven ook in de Linux-editie verkrijgbaar.