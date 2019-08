Lenovo vernieuwt ThinkPad X1 Carbon en X1 Yoga met Comet Lake-processors

Lenovo introduceert nieuwe versies van zijn ThinkPad X1-laptops. De X1 Carbon is iets dunner en lichter dan zijn voorganger, de X1 Yoga krijgt een nieuwe aluminiumbehuizing. Beide modellen zijn uit te rusten met een Core i7-hexacore uit de Intel U-serie.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

De zevende generatie van de Lenovo X1 Carbon is 14,9mm dik en weegt ongeveer een kilogram. Lenovo claimt dat de accu het tot 18,5 uur volhoudt. Het 14"-scherm kan geleverd worden met verschillende panelen. Zo is er keus uit een 4k-paneel met hdr-ondersteuning en een maximale helderheid van 500cd/m2, of een full-hd-paneel met een helderheid van 400cd/m2.

Voor de Yoga X1-convertible van de vierde generatie gebruikt Lenovo een nieuw aluminium chassis. De behuizing is 15,5mm dik en weegt 1,4kg. De voorganger was zo'n 17mm dik. Ondanks dat het nieuwe model dunner is geworden, zijn de aansluitingen gelijk gebleven. Ook voor de Yoga X1 zijn er verschillende schermen: een 4k-paneel met helderheid van 500cdm2, een full-hd-variant met helderheid van 400cdm/2 en een 1440p-scherm met een helderheid van 300cd/m2. In alle gevallen gaat het om touchscreens.

Lenovo ThinkPad X1 Yoga

Exacte configuraties noemt Lenovo nog niet. In ieder geval krijgen de nieuwe modellen Comet Lake-processors, die Intel vorige week aankondigde. Dat zijn zuinige 15W-processors waarvan het i7-topmodel nu voor het eerst zes cores heeft. Die Core i7-10710U zal beschikbaar zijn in de X1-modellen.

Ook van de ThinkPad T490- en X390-laptops komen nieuwe uitvoeringen met Comet Lake-processors uit. Verder komt Lenovo met een nieuwe L-serie van goedkopere ThinkPad-laptops. Daarin verschijnen de L13-laptop en de L13 Yoga-convertible. Beiden zijn 17,6mm dik en ze wegen respectievelijk 1,4kg en 1,5kg. De 13,3"-modellen worden ook met Comet Lake-processors geleverd.

Lenovo ThinkPad T490, X390, L13 Yoga en L13

Wanneer Lenovo zijn nieuwe ThinkPad-laptops uitbrengt in Nederland en België is nog niet bekend. In de VS komen de nieuwe modellen in september uit. De goedkoopste uitvoering van de X1 Carbon kost 1479 dollar en voor de X1 Yoga is dat 1609 dollar.