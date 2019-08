Dell kondigt XPS 13 en 955 gram wegende Inspiron 13 aan met Comet Lake-cpu's

Dell komt met een nieuwe iteratie van zijn XPS 13-laptop, met daarin Comet Lake-processors tot aan de Core i7 met zes cores. Ook komt Dell met een vernieuwde Inspiron 13, die minder dan een kilogram weegt en met maximaal een Core i7-quadcore wordt geleverd.

De vernieuwde Dell XPS 13 7390 is een zogenaamde refresh van het model dat begin dit jaar werd aangekondigd. De behuizing is niet veranderd, maar de fabrikant stopt er nieuwe hardware in. Dell gaat de laptops voorzien van Intel Comet Lake-processors uit de U-serie en ook het Core i7-10710U-topmodel met zes cores is een optie.

Het 13,3"-scherm van de XPS 13 is beschikbaar met 1080p- of 4k-resolutie. Er zit tot 16GB lpddr3-2133 in de laptop en een ssd van maximaal 2TB. De accu heeft een capaciteit van 52Wh en op de behuizing zitten twee usb-c-aansluitingen met Thunderbolt 3-ondersteuning. Ook is er een micro-sd-kaartlezer en 3,5mm-aansluiting aanwezig. De laptop is aan de achterkant 11,6mm dik en aan de voorkant is dat 7,8mm. Het gewicht is 1,16kg. Dell gaat ook een Developer Edition van de nieuwe XPS 13 uitbrengen met Ubuntu in plaats van Windows.

Verder komt Dell met tal van nieuwe Inspiron- en Vostro-laptops en -2-in1's met Comet Lake-processors. Deze zijn onder de XPS-serie gepositioneerd. De nieuwe XPS 13 7391 is het lichtste model, deze 13,3"-laptop weegt 955 gram. Dell stopt hier maximaal de Core i7-10510U-quadcore in.

De Inspiron 7391 heeft een behuizing van 14,9mm dik en daarmee is er ruimte voor usb-a-aansluitingen. Ook levert Dell varianten van de Inspiron 13 met een Nvidia MX250-gpu. Het geheugen is maximaal 8GB lpddr3 dat op het moederbord is gesoldeerd en het scherm heeft een full-hd-resolutie.

Dell kondigt de nieuwe laptops aan in aanloop naar de IFA-beurs, die begin september in Berlijn van start gaat. De vernieuwde XPS 13 wordt eind augustus in de VS uitgebracht. Wanneer de nieuwe modellen in Nederland en België te koop zijn en in welke configuraties, is nog niet bekend.

Inmiddels zijn de in juni aangekondigde XPS 13 2-in-1-varianten met Ice Lake-processors op de Nederlandse Dell-website verschenen. Dell levert het model in Nederland met de Core i7-1065G7, 8GB ram, een 256GB-ssd en een full-hd-scherm voor 1699 euro. Er zijn ook duurdere modellen met meer ram, meer opslagruimte en een 4k-scherm.