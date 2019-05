Dell toont XPS 13 2-in-1 met Ice Lake en XPS 15 met oledscherm

Dell heeft op Computex een aantal nieuwe XPS-laptops geïntroduceerd. De XPS 13 2-in-1 is Dells eerste laptops met Intels nieuwe Ice Lake-processor. Ook de XPS 15 wordt vernieuwd met een oledscherm en de webcam verhuist van de onder- naar de bovenrand van het scherm.

Dell heeft de nieuwe XPS 13 2-in-1 niet alleen een upgrade naar de nieuwe Ice Lake-processors gegeven, maar ook het ontwerp aangepast. Het scherm heeft een verhouding van 16:10 in plaats van de gebruikelijke 16:9. Dell noemt de resolutie van het scherm niet, maar spreekt over 'fhd+'- en 'uhd+'-opties, wat lijkt te verwijzen naar resoluties van respectievelijk 1920x1200 en 3840x2400 pixels. Het uhd+-paneel is gecertificeerd voor hdr400- en Dolby Vision. De webcam is in de bovenrand van het scherm verwerkt, net als bij de laatste versie van de gewone XPS 13.

De XPS 13 2-in-1 wordt van een Ice Lake-processor voorzien, die actief gekoeld wordt. De vorige generatie XPS 13 2-in-1-modellen werden nog geleverd met passief gekoelde Amber Lake-cpu's. De modellen die Dell op Computex toont zijn voorzien van een Core i5-1034G1- en Core i7-1065G7-cpu.

De draadloze netwerkkaart is ook vernieuwd. Het gaat om een Killer AX1650, met ondersteuning voor 802.11ax-netwerken. Het toetsenbord gebruikt Dells tweede tweede generatie maglev-toetsen. De eerste generatie van die maglev-toetsenborden paste Dell al toe in de XPS 15 2-in-1.

Dell kondigt tijdens de beurs ook de nieuwe XPS 15 officieel aan, waarvan de specificaties onofficieel grotendeels al bekend waren. De laptop krijgt negende generatie Intel-processors, een GTX 1650-videokaart, en een optioneel oledscherm. Dell zal de laptop leveren met maximaal 64GB werkgeheugen en een ssd van 2 terabyte. Net als de XPS 13 2-in-1 krijgt de XPS 15 de nieuwe Killer 1650 draadloze netwerkkaart. De webcam verhuist van de onderste naar de bovenste schermrand.