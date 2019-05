Google introduceert Google Assistent in België met enkele beperkingen

De Google Assistent is voortaan ook beschikbaar voor gebruikers in België. Officieel werkt de spraakassistent voorlopig alleen op smartphones en hoofdtelefoons, dus niet op slimme speakers. Ook heeft de Assistent nog een Nederlands accent.

De uitrol van de Belgische Google Assistent begint vandaag voor Android, iOS en bepaalde hoofdtelefoons. Hoewel de spraakassistent nog een Nederlandse tongval heeft, is de functie wel gelokaliseerd voor België. Zo zingt de assistent Vlaamse liedjes, en kan de gebruiker vragen stellen over de Belgische voetbalcompetitie en het weer in zijn regio.

De Belgische Google Assistent krijgt ook een aantal zogeheten Actions on Google; dat zijn uitbreidingen van andere bedrijven die extra functionaliteit opleveren. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld bij Telenet of Proximus hun datagebruik opvragen, aan bpost vragen wanneer een pakketje aankomt of aan de NMBS vragen wat het interessantste treinkaartje is. Voor het laatste nieuws wordt gewerkt aan Actions on Google van de publieke omroep VRT en de Mediahuis-kranten.

De Assistent komt in de komende dagen geleidelijk naar Android-toestellen met Android 5 Lollipop of hoger die zijn ingesteld op Nederlands en locatie België. Gebruikers van iOS 10 of recenter kunnen de Google Assistent-app downloaden in de App Store.

Vanaf dinsdag is in Nederland ook de Nest Hub van Google leverbaar. In België komt deze slimme speaker pas ‘in de komende maanden’ op de markt, samen met de andere Home-luidsprekers van Google. Vandaar ook dat de Belgische Google Assistent officieel nog niet beschikbaar is voor slimme luidsprekers. Of daar via een omweg een mouw aan te passen is, kon Tweakers niet testen; op het moment van schrijven kon de Google Assistent nog niet worden aangesproken op onze ‘Belgische’ smartphone.