Google hint in uitnodiging op introductie van Vlaamse Google Assistent op 28 mei

Google hint erop dat een Vlaamse versie van Assistant eind deze maand uitkomt. Op 28 mei vindt in Brussel een persevenement plaats waar de komst van de spraakassistent hoogstwaarschijnlijk wordt aangekondigd.

'Oké Google, wat heb je aan te kondingen?', luidt de enige tekst in een uitnodiging aan de Vlaamse pers – een duidelijke hint naar een naderende introductie van de Google Assistent in België, of in ieder geval in Vlaanderen. Het persevenement vindt plaats op dinsdag 28 mei. Het is niet duidelijk of de Vlaamse Google Assistent dan meteen beschikbaar zal zijn, of pas op een later moment. Ook is niet bekend of Google ook een Franstalige variant zal introduceren voor gebruikers in Wallonië en delen van Brussel.

In Nederland is Google Assistent al sinds vorige zomer beschikbaar, maar voor Vlaamstaligen moest een aparte versie worden ontwikkeld; er bleken te veel verschillen in accenten en uitdrukkingen, maar er zaten ook culturele verschillende in de talen zoals de humor van de assistent. Vlamingen konden wel al aan de slag met de Nederlandse Google Assistent door hun smartphone in te stellen op die regio. Dat resulteerde dan wel in een Nederlandstalige stem en in een heleboel specifiek Nederlandse informatie, zoals nieuws van het Algemeen Nederlands Persbureau ANP bijvoorbeeld. Op of kort na 28 mei lijkt daar dus verandering in te komen.

Rond die tijd verschijnt in Nederland ook de Nest Hub. Mogelijk wordt deze slimme speaker met scherm gelijktijdig in Vlaanderen uitgebracht, samen met de gelokaliseerde Google Assistent.