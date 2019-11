Google Assistant kan in de VS gepersonaliseerd nieuwsoverzicht geven

Google heeft zijn stemassistent Assistant een nieuwe functie gegeven waarmee gebruikers kunnen vragen om een gesproken nieuwsoverzicht. Deze functie werkt vooralsnog alleen in de VS en in het Engels, en werkt op basis van voorkeuren en gegevens van de individuele gebruiker.

Deze zogeheten Your News Update werkt door in het Engels te vragen om het nieuws 'af te spelen'. Vervolgens komt er een mix van korte nieuwsverhalen, waarbij de keuze gebaseerd wordt op de interesses van de gebruiker, zijn locatie, de gebruikersgeschiedenis en zijn voorkeuren. Daarna volgen de grotere nieuwsverhalen.

Your News Update vervangt de huidige manier van het ontvangen van nieuwsupdates, waarbij een keuze moet worden gemaakt uit een lijst van nieuwsmedia, waarbij gebruikers in een gekozen volgorde nieuwsupdates krijgen voorgeschoteld die afkomstig zijn van die media. Dit is niet onderwerpspecifiek of gebaseerd op voorkeuren en gegevens van de persoon in kwestie, in tegenstelling tot de nieuwe functie.

Vooralsnog werkt de functie alleen in de VS en in het Engels. Google heeft hiervoor samengewerkt met ongeveer vijftig media, websites, en organisaties, waarbij het voornamelijk om Amerikaanse organisaties gaat. Volgens Google wordt de nieuwe functie vanaf volgend jaar ook naar andere landen uitgebreid, maar wanneer dat het geval is en om welke landen het gaat, is onbekend.