Stadia-gebruikers klagen over nog niet ontvangen toegangscodes

Allerlei spelers die eerder de Founder's Edition van Googles gamestreamingdienst Stadia hebben besteld, klagen dat ze nog niet de toegangscodes hebben ontvangen om van de dienst gebruik te kunnen maken. Volgens Google gaat het om een heel klein deel van de Stadia-toegangscodes.

Op Reddit geeft Google aan dat bekend is dat een aantal gebruikers die die Founder's Edition hebben vooruitbesteld wellicht nog niet hun codes hebben ontvangen. Het bedrijf zegt dat het een issue heeft geïdentificeerd waarbij een 'kleine fractie van de Stadia-toegangscodes is verzonden die niet werkt'. Google zegt dat dit probleem geadresseerd is en dat het is doorgegaan met het uitbrengen van de codes, in de volgorde van de oorspronkelijke bestellingen.

In dezelfde Reddit-thread klagen nogal wat Stadia-bestellers over het feit dat ze nog steeds geen e-mail hebben ontvangen met de toegangscodes, terwijl in een aantal gevallen al wel de controllers binnen zijn. Er zijn ook spelers waarbij ook die hardware er nog niet is.

Stadia is sinds dinsdag beschikbaar en op een officiële ondersteuningspagina geeft Google aan dat de Founder's Edition gegarandeerd toegang op de releasedag mogelijk maakt. In een bericht op Twitter lijkt Google nu aan te geven dat spelers in de loop van woensdag ook nog hun codes kunnen ontvangen. Een speler meldt op Reddit dat de ondersteuningsafdeling van Google meldt dat hij zijn code binnen 24 tot 48 uur zal ontvangen.

Onlangs bleek dat Googles betaalde variant van de streamingdienst, Stadia Pro, niet alle games in een 4k-resolutie rendert. Bungie geeft aan dat Destiny 2 in 1080p wordt gerenderd met Medium-settings en wordt opgeschaald naar 4k, wat ook voor andere games geldt. Stadia is ook gratis te gebruiken, waarbij een maximale resolutie van 1920x1080 pixels en framerate tot 60fps haalbaar moet zijn. Games moeten los aangeschaft worden.