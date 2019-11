Google voegt Tomb Raider-game en Farming Simulator 19 gratis toe aan Stadia Pro

Google gaat twee nieuwe games toevoegen voor Stadia Pro-abonnees om gratis te spelen. Het gaat om Tomb Raider: Definitive Edition en Farming Simulator 19. Die komen naast Samurai Showdown en Destiny 2: The Collection, die al gratis te spelen zijn voor Pro-leden.

Google meldt dat de twee titels vanaf 1 december beschikbaar komen voor Stadia Pro. Abonnees kunnen de spellen dan toevoegen aan hun bibliotheek door de Stadia-app te openen, de winkel te bezoeken en ze vervolgens te claimen. Zodra een speler het Stadia Pro-abonnement beëindigt, verdwijnt de toegang tot Tomb Raider: Definitive Edition en Farming Simulator 19, al houden spelers toegang tot games die ze gekocht hebben.

Tomb Raider: Definitive Edition is een versie van het spel Tomb Raider uit 2013, waarbij alle verschenen dlc worden gebundeld. Deze Definitive Edition kwam eind januari 2014 uit voor de PlayStation 4 en Xbox One. Farming Simulator 19 kwam uit in november vorig jaar. In deze titel uit de langlopende reeks kan de speler zich een boer wanen en bijvoorbeeld vee houden en gewassen verbouwen en deze uiteindelijk verkopen.

Google maakte op 11 november een lijst met twaalf gametitels bekend die op de Stadia-releasedatum van 19 november beschikbaar waren en daar zat Tomb Raider: Definitive Edition bij. Vlak voor de release breidde het bedrijf deze lijst uit met onder andere Farming Simulator 19. Tot nu toe moesten Stadia Pro-leden, los van Samurai Showdown en Destiny 2: The Collection, betalen voor games op deze lijst, maar dat geldt per december dus niet meer voor Tomb Raider: Definitive Edition en Farming Simulator 19. Spelers die de twee spellen eerder al hebben aangeschaft, kunnen hun geld terugkrijgen, mits ze de games niet langer dan twee uur hebben gespeeld.