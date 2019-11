Valve verkoopt laatste Steam Controllers voor 5,50 euro

Valve is met de productie van de Steam Controller gestopt. Het bedrijf verkoopt de laatste exemplaren via Steam, voor 5,50 euro in de plaats van de reguliere prijs van 55 euro. Het aanbod eindigt op 3 december.

Op de productpagina van de Steam Controller staat dat 'er nog maar enkele beschikbaar zijn'. Navraag van The Verge bij Valve leert dat het ook echt de allerlaatste voorraad van de controller betreft en dat de productie gestaakt is. Dankzij de korting van 90 procent lijkt het product snel te verkopen: Valve meldt dat het de controller met vertraging bezorgt.

Valve introduceerde de Steam Controller in 2013, als onderdeel van zijn streven om het Steam-platform uit te breiden met SteamOS en Steam Machine-consoles. De controller onderscheidde zich met twee trackpads op de plekken waar bij de meeste andere controllers de thumbsticks en een d-pad zitten. De trackpads waren klikbaar en boden haptische feedback. Het bedrijf heeft de opgedane kennis onder andere gebruikt bij de ontwikkeling van de controllers voor zijn Valve Index-headset voor vr.

De Steam Controller werd onder andere geprezen om zijn veelzijdigheid. De controller was onder andere aan te passen voor verschillende games en werd ook geconfigureerd voor gebruik door mensen met een handicap. Tegelijkertijd werd het accessoire als 'onwennig' beschouwd en lijkt deze nooit zo succesvol te zijn geworden als Valve had gehoopt.