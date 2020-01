'Verkopen Valve Index-headset zijn verdubbeld na Half-Life: Alyx-aankondiging'

Valve heeft volgens analisten in het vierde kwartaal van vorig jaar 103.000 exemplaren van zijn Index-vr-headset verkocht. Dat is meer dan een verdubbeling dan in het kwartaal ervoor. De Index was daarmee ook de populairste vr-headset voor pc's.

Analistenbureau SuperData stelt dat Valve in totaal 149.000 exemplaren van zijn vr-headset heeft verkocht vorig jaar. De Valve Index werd eind juni uitgebracht en in november kondigde het bedrijf de vr-game Half-Life: Alyx aan. Volgens het analistenbureau had Valve tijdens de feestdagen meer exemplaren van zijn headset kunnen leveren; de vraag is groter dan het aanbod. De Index is momenteel ook nog uitverkocht.

Verder becijfert SuperData dat Facebook 705.000 exemplaren van zijn Oculus Quest-headset heeft verkocht in 2019. In het vierde kwartaal ging het om 317.000 stuks, iets minder dan de 338.000 PlayStation VR-headsets die in dat kwartaal over de toonbank gingen. SuperData stelt dat de Quest ook geregeld was uitverkocht en dat Facebook er dus mogelijk meer had kunnen verkopen.

De Oculus Quest is een standalone-headset die inclusief controllers 449 euro kost. In november vorig jaar bracht Oculus bètasoftware uit waarmee de Quest ook te gebruiken is in combinatie met een pc. Valve's Index-headset kost 1079 euro als complete set met basestations en controllers. De bril is ook los te koop voor 539 euro.