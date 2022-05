'Markt voor pc- en consolegames groeide met 28 procent naar 24,5 miljard dollar'

De markt voor betaalde pc- en consolegames groeide volgens SuperData in 2020 met 28 procent. Er ging in het afgelopen jaar 24,5 miljard dollar om in dat segment. De stijging is veel hoger dan bij andere categorieën, zoals free-to-playgames.

Volgens het jaarrapport van SuperData komt de stevige groei in het segment door de coronapandemie. De verkoop van games steeg flink in de Verenigde Staten, waar het virus ook hard heeft toegeslagen. Volgens het analistenbureau is 57 procent van de markt voor premiumconsolegames toe te kennen aan Noord-Amerika.

Consolegames zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de omzet, maar de stijging werd ook veroorzaakt door meer verkopen van pc-games. Beide categorieën zijn met ongeveer eenzelfde percentage gestegen. SuperData verwacht dat 2020 een uitschieter was en dat volgend jaar de omzet uit 'premiumgames' weer zal dalen tot 21,4 miljard dollar. Dat is wel hoger dan de omzet in 2019; die was toen 19,2 miljard dollar. Onder die premiumgames schaart het onderzoeksbureau games waar spelers eenmalig los voor betalen. Het zijn dus geen free-to-playgames of games waar periodiek voor betaald dient te worden.

De tien premiumgames die in 2020 het meeste geld opleverden, waren volgens SuperData goed voor 34 procent van de totale omzet. Call of Duty: Modern Warfare staat op de eerste plek, met zo'n 1,9 miljard dollar aan omzet. SuperData rekent ook de omzet uit free-to-playgame Call of Duty: Warzone mee, omdat die games nauw met elkaar zijn verbonden. FIFA 20 komt op de tweede plek met ruim een miljard dollar omzet. Grand Theft Auto: V, de game die in 2013 voor het eerst uitkwam, staat nog op de derde plek, met 911 miljoen dollar aan omzet.

Bij de genoemde bedragen zit ook de omzet uit in-game-aankopen en microtransacties. Daardoor kan het oude GTA V nog zo hoog in de lijst staan. Cyberpunk 2077 staat op de achtste plek, met een omzet van 609 miljoen dollar. Daarbij gaat het alleen om de omzet uit losse verkopen; deze game heeft geen microtransacties.

Totale gamesmarkt groeide naar 126,6 miljard dollar

De totale markt voor games groeide afgelopen jaar met 12 procent naar 126,6 miljard dollar. Meer dan de helft daarvan is toe te kennen aan mobiele games, die goed waren voor 73,8 miljard dollar omzet. De markt voor free-to-playgames groeide met 9 procent naar 98,4 miljard dollar. Het overgrote aandeel is afkomstig van mobiele games en Azië is verantwoordelijk voor 59 procent van de totale wereldwijde omzet uit f2p-games. Ook zijn zes van de tien games uit de top tien van fp2-games afkomstig uit Azië.

Minder VR-headsets, maar meer omzet uit VR-games

Volgens SuperData werden er in 2020 minder VR-headsets geleverd dan in 2019, maar dat komt voornamelijk door het wegvallen van 'premium mobile'-headsets, zoals Samsungs Gear VR. Ook daalde de verkoop van de PSVR-headset. De leveringen van pc-headsets bleven stabiel, maar de leveringen van standalone-headsets stegen tot 3,4 miljoen exemplaren. Dat is toe te schrijven aan het succes van de Oculus Quest en Quest 2. Die headsets waren ook geregeld uitverkocht.

De markt voor VR-games groeide wel in 2020, naar een omzet van 589 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 471 miljoen dollar. Volgens SuperData is dat met name te danken aan de release van Half-Life: Alyx. Van die game zijn in zes maanden 1,9 miljoen exemplaren verkocht.