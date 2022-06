SEGA verkoopt divisie voor arcadehallen wegens corona

SEGA heeft een meerderheidsbelang in SEGA Entertainment verkocht aan een Japans bedrijf voor machines in amusementhallen. Onder SEGA Entertainment vielen arcadehallen, maar die hebben met een sterke daling van bezoekers te maken door de coronacrisis.

SEGA Sammy Holdings verkoopt 85,1 procent van SEGA Entertainment aan Genda. Het bedrijf verwacht flinke verliezen door de verkoop. In 2012 bracht SEGA zijn arcadebusiness onder bij de SEGA Entertainment-divisie. Arcadehallen zijn in Japan nog altijd populair, al zijn de hoogtijdagen wat aantallen betreft voorbij. SEGA is in de jaren zeventig groot geworden met arcadekasten. In 2005 had SEGA nog 450 arcadehallen in het land, maar in 2015 was dat al gedaald tot zo'n 200. Ondanks die daling bracht de divisie het bedrijf nog lange tijd aanzienlijke omzetten.

De coronacrisis trof de Amusement Center Operations echter hard met dalende bezoekersaantallen en grote verliezen tot gevolg, aldus SEGA. Het bedrijf ziet wel verbetering, maar meldt ook dat de situatie onzeker blijft. In augustus zag SEGA zich al genoodzaakt zijn bekende Akihabara Building 2-arcadehal in Tokio te sluiten. SEGA meldt tegen Famitsu wel door te gaan met het ontwikkelen van arcadegames en Genda zou de arcadehallen onder de SEGA-naam willen uitbaten.