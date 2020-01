My Arcade toont handheld die SNES- en Mega Drive-cartridges af kan spelen

Het bedrijf My Arcade toont op de CES een handheld die zowel Sega Mega Drive- als Super Nintendo-cartridges kan accommoderen: de Super Retro Champ. Door het formaat van de cartridges en het feit dat de handheld twee afzonderlijke sleuven heeft, is hij niet erg klein.

Volgens Gizmodo heeft het apparaat een 7"-scherm en gaat de accu zo'n vijf uur mee voordat hij aan de lader moet. Er is echter ook de mogelijkheid om aan het netstroom te gamen en om dan gelijk via hdmi-out de handheld op een tv aan te sluiten. Verder heeft de handheld zelf een d-pad en knoppen, maar er zijn ook twee draadloze controllers inbegrepen. De handheld heeft ook een kleine kickstand.

De handheld heeft geen usb-ingang, noch een slot voor een geheugenkaart. Dit betekent dat de enige manier om games draaiend te krijgen op de Super Retro Champ is om daadwerkelijke cartridges van SNES- en Mega Drive-games erin te stoppen.

De Super Retro Champ is de tweede in zijn soort van My Arcade. In het verleden kwam het bedrijf al met een 8bits-variant op de proppen, de RetroChamp, die NES- en Famicom-games kon spelen. De Super Retro Champ gaat 110 dollar kosten, met Nederlandse btw is dat 133,10 euro. Volgens Gizmodo komt hij naar verwachting later dit jaar uit. Echter, de 8bits-RetroChamp is ook nog niet uit, ondanks dat dat volgens verschillende berichten wel de verwachting was.