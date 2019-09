Bedrijf neemt preorders aan voor 'MSX-computer' op basis van Raspberry Pi

Een Spaanse bedrijf neemt sinds deze week preorders aan voor de MSXVR. Dit is een computer op basis van een Raspberry Pi 3B+, aangevuld met specifieke hardware om de MSX te emuleren. Het systeem heeft een mechanisch toetsenbord.

De MSXVR draait standaard virtuele machines om als de verschillende MSX-platformen te kunnen opereren. Daarnaast werken de Spaanse ontwikkelaars aan de mogelijkheid om Spectrum ZX- en Commodore 64-varianten standaard te kunnen emuleren. Volgens de makers is de basis de Raspberry Pi 3B+, maar was het noodzakelijk om speciale hardware te ontwikkelen om cartridges te kunnen ondersteunen en clocks en spanningen goed te krijgen.

De computer zou ondersteuning bieden voor diverse MSX-audiostandaarden zoals PSG, MSX Music, MSX Audio, SCC, SCC+, OPL3 en OPL4. Ook is bijvoorbeeld de Yamaha V9990-video display processor te emuleren en is de computer getest met meer dan vijfhonderd cartridges en met muizen en trackballs. Ook zijn twee DB-9-poorten voor joysticks aanwezig.

De MSXVR komt in behuizingen met verschillende kleuren beschikbaar. Het apparaat heeft een mechanisch toetsenbord met Cherry MX Blue-schakelaars. De computer kost 400 euro. Wanneer de levering precies start is niet bekend. Achter het project zit de Spanjaard Alberto De Hoyo Nebot, die al sinds 2012 aan het project werkt.

MSX was een computerstandaard in de jaren tachtig van de vorige eeuw die vooral in Japan populair was en in Europa bijvoorbeeld door Philips werd omarmd. In Nederland was de Philips MSX1 VG-8020 populair.