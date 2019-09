Netflix-serie The Witcher verschijnt wellicht op 17 december

De Netflix-serie die gebaseerd is op de game The Witcher en het achterliggende verhaal komt wellicht op 17 december uit. Twee officiële Netflix-accounts kwamen met de informatie, die vervolgens snel weer werd weggehaald.

Het gaat om het Nederlandse Netflix-account op Facebook en Twitter. De berichten met de informatie werden snel verwijderd, maar de website Redanian Intelligence heeft een screenshot gemaakt van het Facebook-bericht.

Daarin wordt een rijtje gegeven van verschillende titels die in de komende maanden op Netflix uitkomen. Voor The Witcher wordt een restant van 97 dagen genoemd, wat neerkomt op een release op 17 december. Het aantal nachtjes slapen dat voor andere titels zoals de Breaking Bad-film en seizoen van The Crown wordt genoemd, klopt ook.

Netflix heeft deze informatie nog niet bevestigd. Het enige dat tot nu toe duidelijk is, is dat de serie in ieder geval in het vierde kwartaal van dit jaar op Netflix verschijnt. De serie put uit de boeken en verhalen van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski en is daarmee niet direct gerelateerd aan de bekende games. De acteur Henry Cavill vertolkt in ieder geval de hoofdrol en kruipt daarmee in de huid van Geralt of Rivia.