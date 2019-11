Titels en beschrijvingen van afleveringen The Witcher-serie zijn bekend

De producenten van de serie die is gebaseerd op The Witcher-boeken en games hebben de titels bekend gemaakt van de acht afleveringen van de show. Naast de episodetitels zijn ook korte beschrijvingen bekend.

Het eerste seizoen van The Witcher-serie krijgt acht afleveringen. De producenten van de serie hebben de titels openbaar gemaakt in een serie tweets. De serie begint met een aflevering genaamd 'The End's Beginning', en beschrijft onder andere 'a butcher named'. Dat duidt hoogstwaarschijnlijk op de Butcher of Blaviken-bijnaam die hoofdpersonage Geralt krijgt in het eerste boek. Uit de beschrijvingen van de andere afleveringen is op te maken wanneer tovenaressen Yennefer en Triss, en zanger Dandelion in de serie verschijnen.

De namen en beschrijvingen van de afleveringen in chronologische volgorde zijn:

The End's Beginning - A monster slain, a butcher named

Four Marks - We look at a sorceress's earlier days

Betrayer Moon - A picky eater, a family shamed

Of Banquets, Bastards and Burials - The Law of Surprise is how one repays

Bottled Appetites - A fateful meeting, a bard is maimed

Rare Species - The hunt for a dragon is underway

Before a Fall - A return to before a kingdom is flamed

Much More - The Witcher Family as you all like to say

De Witcher-serie wordt een Netflix exclusive. De serie komt 20 december uit op het streamingplatform en heeft Superman-acteur Henry Cavill in de hoofdrol als Geralt of Rivia. De serie volgt met name de boekenreeks van schrijver Andrzej Sapkowski, en heeft minder te maken met de games. Inmiddels heeft Netflix ook al aangekondigd dat er een tweede seizoen van de serie komt.