The Witcher 3-kaartspel Gwent komt op 29 oktober uit voor iOS

Gwent, het kaartspel uit The Witcher 3, komt op 29 oktober beschikbaar als standalone game voor iOS. Het is al mogelijk om het spel te pre-orderen voordat het uitkomt. Een release op het Android-besturingssysteem laat nog even op zich wachten.

Met een introductiefilmpje, dat verder weinig nieuwe informatie verschaft, wordt de introductiedatum van 29 oktober bekendgemaakt. Dan is Gwent te spelen op iPhone en iPad, door de game te downloaden vanuit de App Store. Wie interesse heeft kan overigens al een pre-order plaatsen: de webpagina daarvoor is al online gezet. Het wordt overigens mogelijk om gratis te spelen.

Een pc-versie van Gwent is al sinds vorig jaar te krijgen, en CD Projekt Red had beloofd de game ook naar mobiele apparaten te brengen, waarbij het gaat om het iOS- en Android-besturingssysteem. Waar de iOS-versie dus nu een releasedatum heeft, is die voor Android nog niet beschikbaar. De ontwikkelaars maken die waarschijnlijk in een later stadium bekend.

Gwent zag het levenslicht in The Witcher 3 als een soort mini-game waarbij spelers kaarten konden verzamelen om mee te spelen en npc's te verslaan om zo nog meer kaarten te verzamelen en de collectie compleet te maken. Het spelletje bleek erg populair, waarna CD Projekt Red besloot er een standalone game van te maken.