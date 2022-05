The Witcher-ontwikkelaar maakt nieuwe singleplayergame gebaseerd op Gwent

Ontwikkelaar CD Projekt RED werkt aan een nieuwe standalone singleplayerversie van het uit The Witcher 3-afkomstige kaartspel Gwent. Volgens IGN heeft de game de codenaam Project Golden Nekker en komt die ergens dit jaar uit.

CD Projekt RED heeft in de afgelopen maanden in streams over Gwent al teasers naar buiten gebracht over de komst van het nieuwe spel, maar veel concrete informatie is er nog niet. Wel heeft de ontwikkelaar enkele plaatjes met concept art getoond.

Met The Witcher Tales: Thronebreaker kwam er eerder al een spin-off uit van Gwent, maar dat is een ander soort spel. Dat is meer een rpg met elementen uit de kaartgame Gwent. De nieuwe singleplayerversie zou een ander soort spel zijn. Een woordvoerder van de ontwikkelaar noemt het een 'meeslepende singleplayerervaring voor spelers die daar de voorkeur aan geven boven competitieve multiplayer'.

IGN heeft een nieuwe afbeelding bemachtigd en daarmee zijn er nu vier afbeeldingen verschenen in de stijl van Gwent-kaarten. Het gaat om The Barbarian, The Golden Nekker, Living Fire en Fire Elemental. Deze kaarten zouden een hint kunnen zijn naar de speelbare personages in het spel, stelt IGN.

Wanneer de game precies uitkomt, is nog niet duidelijk. CD Projekt RED zou het spel snel willen aankondigen. Volgens de roadmap van Gwent komen er dit jaar in april, juli, oktober en december nieuwe kaarten uit. Het is aannemelijk dat nieuwe kaarten uit de singleplayergame naar de multiplayerversie komen.

Gwent was oorspronkelijk een minigame in The Witcher 3 uit 2015. Het spel verscheen vanaf 2018 als digitaal kaartspel voor de pc, iOS en Android. Er was ook een consoleversie, maar die werd geschrapt. In 2018 verscheen ook Thronebreaker: The Witcher Tales. Dat is een rpg waarbij de gevechten plaatsvinden met Gwent-achtige kaarten.