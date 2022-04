Opnames seizoen 3 The Witcher begonnen en eerste hints naar plot bekendgemaakt

Netflix maakt op social media bekend dat de opnames van het derde seizoen van The Witcher-serie begonnen zijn. Het was al bekend dat er een nieuw seizoen zou komen. Netflix deelt ook een eerste beschrijving van het plot van seizoen 3.

Op Twitter deelt het account van The Witcher een foto waarop de drie hoofdpersonages op een filmset in de sneeuw zitten. Netflix produceert de serie die is gebaseerd op de boeken van de Poolse auteur Andrzej Sapkowski en maakt bekend dat de productie officieel van start is gegaan maandag. De serie kreeg vorig jaar al een nieuw seizoen toegezegd.

Verder krijgen we een korte samenvatting van het plot van het derde seizoen. De serie volgt Geralt, Ciri en Yennefer op een reis naar Aretuza. Yennefer wil Ciri verder trainen in het gebruik van magie. Daar zullen ze te maken krijgen met 'politieke corruptie, duistere magie en verraad'. Dat is waar we het voorlopig mee moeten doen. Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe seizoen op Netflix verschijnt.

Onlangs kondigde game-maker CD Projekt Red ook een nieuwe The Witcher-game aan. Het wordt de vierde game in de serie die er voor zorgde dat het verhaal van Sapkowski internationaal beroemd werd. Ook voor deze game is nog geen releasedatum bekend.