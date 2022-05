Winkel die Witcher 3 voor Switch lekte, plaatst Arkham Collection voor Switch

Enkele Batman: Arkham-games lijken naar de Nintendo Switch te komen. Ze zijn online gezet door een webwinkel. De inhoud van de 'Batman Arkham Collection' staat er niet bij genoemd, maar dezelfde collectie op andere platformen bevat Asylum, City en Knight.

De collectie staat vermeld bij de Franse webwinkel WTT. Dit is dezelfde webwinkel die in 2018 de Switch-versie van The Witcher 3 voor zijn aankondiging al online zette. Er staat een prijs bij van 59,99 euro en een releasedatum: 31 augustus van dit jaar. Verder wordt er geen nieuwe informatie vermeld. Ook screenshots en boxart blijven vooralsnog achterwege.

Batman: Arkham Asylum en Arkham City hebben in het verleden al een port voor de Wii U gekregen. Batman: Arkham Knight, de recentste titel in de serie, niet. De hoofdgames uit de serie zijn verder op veel gangbare platformen te vinden: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, macOS en Windows. Middels backward compatibility zijn ze ook te spelen op de Xbox Series en PlayStation 5.

De eerste game in de franchise wordt gezien als een goede Metroidvania-game, waarbij er een enkele grote spelwereld is die zich gaandeweg meer opent voor de speler, afhankelijk van of hij de juiste uitrusting heeft verzameld. Denk daarbij aan explosieven om zwakke muren weg te halen en de cryptographic sequencer om elektronische sloten te openen. Arkham City en Arkham Knight waren iets meer op actie georiënteerd. De serie staat ook bekend om wat in de volksmond het Arkham combat system heet, wat bijvoorbeeld ook gebruikt wordt in de Middle-Earth-games.

Releasetrailer Arkham Asylum voor Windows, PS3, Xbox 360 (2009)