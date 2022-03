Rocksteady toont eerste cg-trailer van aankomende Suicide Squad-game

Arkham-games-maker Rocksteady heeft zijn volgende game aangekondigd. Suicide Squad: Kill The Justice League wordt een open-world third-person shooter die alleen of in co-op in teams van maximaal vier spelers gespeeld kan worden.

De aankondiging ging gepaard met een cg-trailer. Daarin worden de vermoedelijke protagonisten onthuld: Harley Quinn, Deadshot, King Shark en Captain Boomerang. De vier zijn op een moordmissie gestuurd door Waller, die de medewerking van de Suicide Squad heeft afgedwongen door bommen in hun hoofden te implanteren. Daarmee lijkt de game gebaseerd op comicserie Suicide Squad vol. 4, waarvan de delen tussen 2011 en 2014 uitkwamen.

Kotaku, die bij de presentatie van de trailer aanwezig was, vertelt dat spelers wanneer ze willen kunnen wisselen van personage en dat bots de rollen aannemen van teamleden die niet bestuurd worden door mensen. Ieder teamlid heeft andere krachten, inclusief de mogelijkheid om voor anderen onbereikbare plekken te vinden. De wereld van het spel, de stad Metropolis, is volledig open-world.

De game moet in 2022 uitkomen op de volgende generatie consoles: de PS5 en Xbox Series X. Daarnaast wordt ook de pc voorzien van de game. De studio is verder bekend van Batman: Arkham Asylum, Arkham City en Arkham Knight.

WB Games Montréal, de studio achter Batman: Arkham Origins, toonde dit weekend zijn aankomende actie-rpg Arkham Knights.