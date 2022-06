Batman Arkham-achtige actiegame Gotham Knights komt in oktober uit

Gotham Knights, de komende actie-rpg van Batman Arkham: Origins-studio WB Games Montréal, komt op 25 oktober uit. Dat meldt de studio op Twitter. Het spel zou aanvankelijk in 2021 uitkomen maar werd later uitgesteld naar dit jaar.

Ontwikkelaar WB Games Montréal kondigt de nieuwe releasedatum aan op Twitter. "Gotham zal altijd zijn helden nodig hebben. Trek je pak aan voor een nieuw avontuur op 25 oktober", schrijft de studio. Het bedrijf deelt verder geen nieuwe details. Gotham Knights verschijnt voor de pc, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X en S.

Gotham Knights werd in 2020 aangekondigd. Het betreft een openworldgame die zich afspeelt in Gotham City. In de game nemen Batgirl, Red Hood, Robin en Nightwing het op tegen bekende schurken uit het Batman-universum, waaronder Mr. Freeze. Het spel zou eerst in 2021 verschijnen, maar werd begin vorig jaar uitgesteld naar 2022, zonder dat er een concrete releasedatum werd genoemd. WB Games Montréal gaf geen concrete reden voor het uitstel, maar zei alleen dat het 'de game meer tijd geeft' om 'de best mogelijke ervaring' aan spelers te bieden.