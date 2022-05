Warner Bros. schrapt PS4- en Xbox One-versies Gotham Knights en toont gameplay

Gotham Knights verschijnt op 25 oktober toch niet voor de PlayStation 4 en Xbox One. De game komt alleen uit voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Warner Bros. schrapt de versies voor de oude consoles om spelers 'de best mogelijke ervaring' te geven.

In maart maakte ontwikkelaar WB Games Montréal bekend dat actiegame Gotham Knights op 25 oktober zou verschijnen, zowel voor de consoles van de huidige als voor die van de vorige generatie. De studio heeft nu een uitgebreide gameplayvideo onthuld en bekendgemaakt dat de game toch niet op de oudere consoles uitkomt.

De ontwikkelaar schrijft in een faq dat de versies voor de PS4 en Xbox One zijn geschrapt om spelers 'de best mogelijke ervaring' te geven. Verdere details worden niet gegeven, maar het ligt voor de hand dat het te veel tijd kost om de game voor alle platforms te optimaliseren en goed speelbaar te maken op de oudere consoles.

Gotham Knights werd al een keer uitgesteld. De in 2020 aangekondigde game had in 2021 moeten verschijnen, maar dat wordt dus eind dit jaar. De actiegame is van de makers van de Batman Arkham-games en biedt vergelijkbare gameplay.

In een uitgebreide gameplayvideo toont de ontwikkelaar hoe Red Hood en Nightwing het opnemen tegen criminelen uit het Batman-universum. De game bevat ook de personages Batgirl en Robin, maar daarvan is nog geen gameplay getoond. Ieder personage heeft een eigen speelstijl en unieke eigenschappen. De game is singleplayer te spelen en ook op co-op. Het spel krijgt een adviesprijs van 70 dollar en de pc-versie komt naar Steam en de Epic Games Store.