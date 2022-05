Ontwikkelaars God of War Ragnarök tonen nieuwe toegankelijkheidsopties

God of War: Ragnarök zal meer dan 60 toegankelijkheidsopties bevatten voor mensen met een beperking die de aankomende game willen spelen. Dat maakte ontwikkelaar Santa Monica Studios bekend. Er werden geen nieuwe details over de game die in 2022 verschijnt, gedeeld.

Gebruikers met een beperking krijgen volgens de ontwikkelaars in Ragnarök de mogelijkheid om de grootte van de ondertitels en de captions zelf in te stellen. Die ondertitels en captions krijgen meer ruimte op het beeldscherm en het wordt ook mogelijk om ze extra groot weer te geven. De ondertitels en captions kunnen bovendien ook kleuren krijgen en zullen op meer plaatsen in de game voorkomen zodat een gebruiker met een beperking niets mist van het geluid in de spelwereld in God of War: Ragnarök.

De gebruikersinterface van het spel is ook aangepast aan de noden van gamers met een beperking. Het wordt mogelijk om de grootte van het lettertype afdoende op te schalen zodat de menu-items beter leesbaar zijn. De in-game-icoontjes zullen ook kunnen opgeschaald worden. De controller-mapping werd eveneens onder handen genomen. Een gebruiker zal kunnen kiezen tussen meerdere custom presets, of zal een eigen controller lay-out kunnen maken. Knoppen kunnen een andere functie toegewezen krijgen, maar er kan ook gekozen worden om een reeks aan in-game-handelingen toe te wijzen aan knoppen.

Er wordt ook gedacht aan mensen met visuele beperking. Zo wordt het mogelijk om een nieuwe hoge contrast-modus in te schakelen waardoor bepaalde in-game-elementen een bepaalde kleur krijgen die contrasteert tegenover de achtergrond. Die achtergrond kan minder kleur verzadigd gemaakt worden om de voorgrond beter zichtbaar te maken.

God of War Ragnarök is de opvolger van God of War uit 2018, die al enkele toegankelijkheidsopties bevat. Deze worden ook geïntegreerd in Ragnarök. Ragnarök werd in 2020 voor het eerst aangekondigd tijdens een Playstation 5-showcase van Sony. In de zomer van 2021 stelde PlayStation-topman Herman Hulst dat Ragnarök in 2022 zou verschijnen. In september 2021 verscheen de eerste trailer. God of War Ragnarök komt uit voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.