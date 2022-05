Twitter beveelt misleidende informatie niet meer aan tijdens crisissen

Twitter gaat de verspreiding van desinformatie proberen verhinderen tijdens crisissen. Het sociale mediabedrijf wil dat doen door de inhoud van tweets te laten factchecken door meerdere bronnen waarna misleidend bevonden informatie niet meer aanbevolen word en een banner krijgt.

Twitter stelt dat het hiervoor de hulp zal inschakelen van meerdere betrouwbare, publiek toegankelijke bronnen. Het bedrijf verwijst naar humanitaire organisaties, open-source onderzoekers, journalisten en monitoringsgroepen, maar deelt niet mee welke dat precies zijn.

Van zodra Twitter bewijs heeft dat bepaalde informatie op zijn platform misleidend is, zal het bedrijf die informatie niet meer aanbevelen aan andere gebruikers. Dit op zowel de tijdslijnen, in de zoekresultaten, als op de Explore-pagina. Populaire tweets of tweets van drukbezochte Twitter-accounts, zoals staatsgerelateerde accounts, geverifieerde accounts en overheidaccounts, krijgen bovendien een waarschuwingsbanner mee als ze claims maken die volgens de bronnen van Twitter misleidend zijn. Die banner kan weggeklikt worden als een gebruiker de tweet alsnog wil lezen. De tweet kan bijgevolg ook niet meer geliked, gedeeld of geretweet worden.

Twitter verduidelijkt in de blogpost ook welke situaties ze als crisissituaties beschouwen. "Volgens ons is een crisis een situatie waarin er een wijdverspreid gevaar is ontstaan tegenover mensenlevens, de fysieke integriteit van personen, gezondheid van mensen en de basisvoorzieningen van het leven", klinkt het. Deze definitie wordt volgens het bedrijf ook gehanteerd door de Verenigde Naties.