Twitter beperkt edits tweets tot vijf keer per half uur

Twitter geeft gebruikers aanvankelijk de mogelijkheid om de inhoud van hun tweets vijf keer te wijzigen binnen het halfuur. De ‘edit tweet’-knop zal het eerst beschikbaar zijn voor Twitter Blue-abonnees in Nieuw Zeeland. Wanneer andere landen aan de beurt zijn, is niet duidelijk.

De redactie van TechCrunch sprak met contactpersonen van Twitter en die stelde dat het socialemediabedrijf momenteel het gedrag van de gebruikers met een edit-knop aan het observeren is. Het bedrijf meldt ook dat het aantal wijzigingen van een tweet nog kan veranderen. Zodra Twitter meer inzicht heeft over hoe de edit-functie wordt gebruikt, zal het de functie ook introduceren bij gebruikers in de Verenigde Staten, Australië en Canada. Het bedrijf deelt geen nieuws over een introductie van de functie in andere landen.

Begin september deelde Twitter mee dat het tests ging uitvoeren met de ‘edit tweet’-knop. Toen werd het al duidelijk dat er een tijdslot van 30 minuten zou worden gehanteerd. De functie zal als eerste beschikbaar zijn voor gebruikers met Twitter Blue. Dat is een betaald abonnement dat 4,99 dollar per maand kost en beschikbaar is in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Of de functie uiteindelijk ook naar gebruikers komt die geen Twitter Blue hebben, is niet duidelijk.