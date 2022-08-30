Twitter brengt functie uit die tweets zichtbaar maakt voor beperkte groep

Twitter heeft dinsdag de functie Twitter Circle beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers. Hiermee kunnen gebruikers een groep samenstellen van volgers die hun tweets kunnen zien. De 'kring' kan tot 150 gebruikers bevatten.

De functie werd sinds mei getest onder een beperkte groep Twitter-gebruikers. Sinds dinsdag is het beschikbaar voor iedereen. Volgens Twitter moet de Circle-functie 'het platform toegankelijker maken'. "We willen ervoor zorgen dat iedereen op Twitter de keuze, controle, tools en transparantie heeft om deel te nemen aan het gesprek hoe en wanneer ze willen. Twitter Circle is een belangrijke stap in die richting", schrijft Twitter in een verklaring.

Voor het plaatsen van een bericht kan de gebruiker kiezen of hij de tweet zichtbaar wil maken voor alle volgers of alleen voor de 'kring'. Hiervoor maakt hij een lijst met volgers aan die altijd gewijzigd kan worden. De mensen die aan de lijst worden toegevoegd of eruit worden gehaald, krijgen hier geen melding van. Verder kan de Circle-tweet niet worden geretweet of gedeeld. Ook zijn alle antwoorden op het bericht privé.