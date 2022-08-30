Twitter brengt functie uit die tweets zichtbaar maakt voor beperkte groep

Twitter heeft dinsdag de functie Twitter Circle beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers. Hiermee kunnen gebruikers een groep samenstellen van volgers die hun tweets kunnen zien. De 'kring' kan tot 150 gebruikers bevatten.

De functie werd sinds mei getest onder een beperkte groep Twitter-gebruikers. Sinds dinsdag is het beschikbaar voor iedereen. Volgens Twitter moet de Circle-functie 'het platform toegankelijker maken'. "We willen ervoor zorgen dat iedereen op Twitter de keuze, controle, tools en transparantie heeft om deel te nemen aan het gesprek hoe en wanneer ze willen. Twitter Circle is een belangrijke stap in die richting", schrijft Twitter in een verklaring.

Voor het plaatsen van een bericht kan de gebruiker kiezen of hij de tweet zichtbaar wil maken voor alle volgers of alleen voor de 'kring'. Hiervoor maakt hij een lijst met volgers aan die altijd gewijzigd kan worden. De mensen die aan de lijst worden toegevoegd of eruit worden gehaald, krijgen hier geen melding van. Verder kan de Circle-tweet niet worden geretweet of gedeeld. Ook zijn alle antwoorden op het bericht privé.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 30-08-2022 16:01 35

30-08-2022 • 16:01

35

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Reacties (35)

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TigerXtrm 30 augustus 2022 17:27
Ah, nog meer tools om echokamers te maken op het internet. Wat fijn. Dat is echt een vooruitgang... :/
B Tender 30 augustus 2022 16:08
"Twitter Circle"... Zelfs qua naamgeving doen ze geen moeite om afstand te nemen van het informatiebubbel-fenomeen.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Filter_bubble
batjes
@B Tender30 augustus 2022 16:12
Twitter Circlejerking lijkt me dan toepasselijker.
Aiii @B Tender30 augustus 2022 16:12
Dat zal het zijn ja, en niet een branded variatie van de term social circle.
Oon @B Tender30 augustus 2022 16:16
Is er ook maar íets van sociale media dat daar expliciet tegenin gaat? Facebook, Twitter, zelfs Instagram en TikTok hebben allemaal van die groepjes mensen met rare ideeën die elkaar aanmoedigen en mensen die het er niet mee eens zijn buiten sluiten.

Dat gebeurt al op het speelplein op de basisschool, en gaat nooit meer weg. Zo werken mensen nou eenmaal.
GertMenkel
@B Tender30 augustus 2022 17:21
Het leek mij eerder een afgeleide van Google Plus. Die had dit idee als kern van het hele sociale systeem en ik vond dat best slim, eigenlijk.

Op zich een heel goed idee, natuurlijk. Bepaalde grappen kun je wel maken met je beste vrienden maar kun je maar beter niet zeggen rond je baas. Iedereen heeft zo verschillende persona's die ze in verschillende sociale kringen naar buiten brengen.

Het overlijden van iemand wil je niet zomaar op je LinkedIn zetten, maar wellicht wel mededelen met familie. Door de optie te geven om relaties in groepen op te delen, kun je op die manier alleen Twitter gebruiken.
Dual Infinity @GertMenkel31 augustus 2022 00:33
Het heette zelfs bijna exact hetzelfde:
https://en.wikipedia.org/wiki/Google%2B#Circles
eric.1 30 augustus 2022 16:34
Het idee erachter snap ik wel. Niet iedereen hoeft te zien wat jij zegt.

Echter krijg ik wel het gevoel dat mensen steeds slechter tegen andere visies en gedachten kunnen, laat staan kritiek. En in dat opzicht helpen zulke functies totaal niet, zelfs averechts. Het wordt zo aan beide kanten van het spectrum alleen maar extremer. Geen fijne gedachte.
Wolfos @eric.130 augustus 2022 17:33
Juist door al die extremistische bots met hun "andere visie en gedachten" word de polarisatie aangewakkerd. Ik blokkeer alle politiek sowieso. Daar voegt sociale media helemaal niks van waarde toe.
eric.1 @Wolfos30 augustus 2022 18:24
De bots is inderdaad een verhaal apart. Die zouden we allemaal liever kwijt dan rijk zijn, neem ik aan.
Iblies @Wolfos30 augustus 2022 18:46
Juist door al die extremistische bots met hun "andere visie en gedachten" word de polarisatie aangewakkerd. Ik blokkeer alle politiek sowieso. Daar voegt sociale media helemaal niks van waarde toe.
Je bedoelt marketing?

In de VS gaan “andere visie en gedachten" gaan hand in hand met geld en dan ook wie het meest heeft/kan verdienen.

Twitter/youtube/facebook hebben de drempel zodanig verlaagd dat je een leuk bedrag kunt verdienen als je enkele miljoenen aan viewers bij elkaar kunt sprokkelen.

Oa youtube zou alle politieke boodschappen moeten demonetizen zodat duidelijker wordt wie en wat oprecht is en waar het geld eigenlijk vandaan komt.

Zelfs voor sponsors van de politieke partijen gaan veel individuen te ver maar omdat ze zoveel aandacht krijgen zitten die ook redelijk vast.
R.Mats @eric.131 augustus 2022 07:19
Ik bedoel, het staat in de naam niet? Twitter Circle(jerk)
SinergyX 30 augustus 2022 16:09
Andere naam voor echo chambers 😁
YopY @SinergyX30 augustus 2022 16:34
Hoeft niet beslist; je kunt ook een vriendengroep in de ene circel, je collega's in een andere, en je Warhammer 40K rule34 inflation fetish groep in nog een andere.

Echo chambers heb je ook in de vorm van wat voor groep je maar volgt en tweets over krijgt, of wie je maar geblokkeerd hebt, of Facebook-groepen, of de Parlers en Gabs van het internet.

[Reactie gewijzigd door YopY op 23 juli 2024 10:38]

Alex3 @YopY30 augustus 2022 16:41
Ik zie nog niet staan dat je meerdere cirkels kunt maken, maar dat is misschien de volgende stap. Dan wordt het een groepschatprogramma.
Verwijderd @YopY30 augustus 2022 16:47
Warhammer 40K rule34 inflation fetish groep
Hey, daar zit ik ook in!
kw4h 30 augustus 2022 16:10
Heeft Google+ met zijn circles uiteindelijk toch een inspirerend effect gehad ;)
YopY @kw4h30 augustus 2022 16:32
Dat dacht ik ook aan, ik heb G+ nooit veel gebruikt maar ik geloof dat veel mensen echt blij waren met die feature. Veel mensen toen (en nu? weet niet) hadden toen aparte Facebook accounts, of hadden FB voor privè en Linkedin voor werk.
Verwijderd @YopY30 augustus 2022 16:43
Het probleem met G+ was niet de cirkels of het idee er achter, maar hoe onhandig het door Google werd gepusht. Je kon niet kakken zonder dat Google jou een G+ account en/of koppeling trachtte aan te smeren...
fapkonijntje @YopY30 augustus 2022 16:42
Precies, nu hebben ze allemaal LinkedIn voor privé en voor werk.
MrMidas 30 augustus 2022 16:39
Het verbaast me dat bovenstaande reacties allemaal zo negatief zijn. Natuurlijk is er een mogelijkheid dat het als echo chamber gebruikt zal worden. Sterker nog: dat zal vast gebeuren. Echter, deze feature opent ook mogelijkheden voor influencers om een deel van hun tweets alleen aan een bepaalde (betalende) groep te sturen. Dat zie ik wel als iets positiefs.
Daarnaast kan het ook gebruikt worden als een middel om informatievoorziening voor een bepaalde groep te doen, net zoals Whatsapp de mogelijkheid heeft om groepen aan te maken waarin je niet publiek kunt reageren. Eigenlijk is het dan een soort alternatief voor een nieuwsbrief o.i.d.
Kortom: dit hoeft niet alleen maar negatieve effecten te hebben.
LongTimeAgo @MrMidas30 augustus 2022 18:57
Maar frustreert dit niet een beetje het originele doel van Twitter?
Leuke functie, maar daar zijn dan toch genoeg andere platformen voor om dat te bereiken?
Usul_Atreides @MrMidas30 augustus 2022 16:54
Echter, deze feature opent ook mogelijkheden voor influencers om een deel van hun tweets alleen aan een bepaalde (betalende) groep te sturen.
Met slechts 150 leden in een groep is dat voor influencers wel erg beperkend om als betaalde groep in te zetten.

Aanname, maar ik ga er vanuit dat nesting van groepen niet mogelijk zal zijn.
In dat geval heeft het limiet 150 anders niet veel zin namelijk
MrMidas @Usul_Atreides30 augustus 2022 17:27
Point taken. Die 150 had ik net iets te snel overheen gelezen 8)7
miknic 30 augustus 2022 16:34
Alleen voor in je bubbel..
LongTimeAgo 30 augustus 2022 18:56
Raar. Ik vind het juist een mooie sport om mensen op hypocrisie te betrappen op Twitter.

Vooral de "ja we moeten echt wat doen aan klimaat verandering!" Terwijl ze de afgelopen 3 jaar 30 x met het vliegtuig op vakantie zijn geweest volgens hun eigen twitter en instagram. Heerlijke screenshots zijn het. De "instablock" die dan volgt neem ik maar voor lief.

Zal straks gok ik dan een stuk lastiger worden. "Circlejerking" dan zal gok ik enorm toenemen.

[Reactie gewijzigd door LongTimeAgo op 23 juli 2024 10:38]

Verwijderd 30 augustus 2022 19:45
"We willen ervoor zorgen dat iedereen op Twitter de keuze, controle, tools en transparantie heeft om deel te nemen aan het gesprek hoe en wanneer ze willen. Twitter Circle is een belangrijke stap in die richting"

Of Twitter "transparantie" is, nee niet jij.
darknessblade 30 augustus 2022 22:09
Nog meer gatekeeping/Bubble features. wat volgt hierna?

Tweet filter? waarbij je tweets kan weg filteren op Keywords/ Keyword zinnen.

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