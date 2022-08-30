8BitDo komt in oktober met Ultimate-controllers voor Switch en pc's

8BitDo komt in oktober met een nieuwe controller op de markt voor de Nintendo Switch en Pc. Het gaat om de 8BitDo Ultimate, die wordt geleverd met een eigen laaddock. Net zoals veel andere 8BitDo-controllers kunnen gebruikers de knoppen naar eigen inzicht instellen.

8BitDo komt met drie verschillende versies van zijn Ultimate controller. Het gaat om bedrade controller, die het goedkoopste zal zijn. Daarnaast is er een versie die alleen 2,4Ghz-verbindingen ondersteunt via een dongel. Tot slot is er het topmopdel dat zowel bedraad, via 2,4Ghz en via bluetooth verbonden kan worden. De controller heeft een vergelijkbare layout van de Xbox-controller die de fabrikant eerder dit jaar aankondigde.

De 8BitDo Ultimate heeft een switch waarmee kan worden gewisseld worden tussen een modus voor de Nintendo Switch en een modus voor Windows 10 en 11. De controller is ook geschikt voor gamen op iOS en Android. Het dock wordt bij de controller geleverd. De controller zelf is uitgerust met een 1000mAh-batterij, die via het dock opnieuw kan worden opgeladen. Ook kan de controller worden opgeladen met een usb-c-kabel.

De controller wordt geleverd met de 'Ultimate Software' van 8BitDo, waarmee de knoppen van de controller kunnen worden ingesteld. Gebruikers kunnen met de software onder andere macro's maken, knoppen een andere input geven of de dead zones van de sticks instellen. De software is beschikbaar voor pc, iOS en Android. Aangepaste profielen kunnen niet worden ingesteld op de Nintendo Switch, maar reeds opgeslagen profielen kunnen wel worden meegenomen. In totaal kunnen er drie profielen worden opgeslagen op de 8BitDo Ultimate.

Op dit moment kan de 8BitDo Ultimate al besteld worden via de Amerikaanse website van Amazon. Daar kost de controller 70 dollar. Amerikaanse klanten kunnen de controller op 28 oktober verwachten. Een release voor de Benelux is nog niet bekendgemaakt, maar doorgaans brengt 8BitDo hun controllers ook hier op de markt.