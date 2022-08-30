8BitDo komt in oktober met Ultimate-controllers voor Switch en pc's

8BitDo komt in oktober met een nieuwe controller op de markt voor de Nintendo Switch en Pc. Het gaat om de 8BitDo Ultimate, die wordt geleverd met een eigen laaddock. Net zoals veel andere 8BitDo-controllers kunnen gebruikers de knoppen naar eigen inzicht instellen.

8BitDo komt met drie verschillende versies van zijn Ultimate controller. Het gaat om bedrade controller, die het goedkoopste zal zijn. Daarnaast is er een versie die alleen 2,4Ghz-verbindingen ondersteunt via een dongel. Tot slot is er het topmopdel dat zowel bedraad, via 2,4Ghz en via bluetooth verbonden kan worden. De controller heeft een vergelijkbare layout van de Xbox-controller die de fabrikant eerder dit jaar aankondigde.

De 8BitDo Ultimate heeft een switch waarmee kan worden gewisseld worden tussen een modus voor de Nintendo Switch en een modus voor Windows 10 en 11. De controller is ook geschikt voor gamen op iOS en Android. Het dock wordt bij de controller geleverd. De controller zelf is uitgerust met een 1000mAh-batterij, die via het dock opnieuw kan worden opgeladen. Ook kan de controller worden opgeladen met een usb-c-kabel.

De controller wordt geleverd met de 'Ultimate Software' van 8BitDo, waarmee de knoppen van de controller kunnen worden ingesteld. Gebruikers kunnen met de software onder andere macro's maken, knoppen een andere input geven of de dead zones van de sticks instellen. De software is beschikbaar voor pc, iOS en Android. Aangepaste profielen kunnen niet worden ingesteld op de Nintendo Switch, maar reeds opgeslagen profielen kunnen wel worden meegenomen. In totaal kunnen er drie profielen worden opgeslagen op de 8BitDo Ultimate.

Op dit moment kan de 8BitDo Ultimate al besteld worden via de Amerikaanse website van Amazon. Daar kost de controller 70 dollar. Amerikaanse klanten kunnen de controller op 28 oktober verwachten. Een release voor de Benelux is nog niet bekendgemaakt, maar doorgaans brengt 8BitDo hun controllers ook hier op de markt.

8Bitdo Ultimate8Bitdo Ultimate8Bitdo Ultimate

Door Robert Zomers

Redacteur

Feedback • 30-08-2022 17:57 58

30-08-2022 • 17:57

58

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Reacties (58)

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MastaG 30 augustus 2022 18:32
Het zou leuk zijn als de PC versie de Xbox layout gebruikt.
Heb zelf een SN30 Pro+ en de Pro2.
Hele fijne controllers en vooral de D-Pad is echt lekker voor 2D platformers en emulators.

Maar PC games spelen met een controller waar de A-knop rechts zit, is echt lastig voor de kids.
GekkePrutser @MastaG30 augustus 2022 18:44
Heel raar inderdaad. Waarom wel de benaming van de Xbox knoppen gebruiken maar dan de plaats verkeerd doen?? Ook X en Y zitten verkeerd om.

Zou dat met copyright te maken hebben?

Edit: Ah dat is de indeling van de Nintendo switch zie ik op de foto. Ik heb zelf geen switch. Misschien kan je het wel omdraaien in software?

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 00:59]

Finraziel @GekkePrutser30 augustus 2022 18:53
Nintendo was (veel) eerder (snes) met abxy. Het is Microsoft die het overgenomen maar omgewisseld heeft.
GekkePrutser @Finraziel30 augustus 2022 19:57
Ja ik zie het. Ik wist dat niet, ik heb nooit zo veel met Nintendo's stijl gehad vandaar dat ik alleen de Xbox ken.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 00:59]

Stoney3K @GekkePrutser30 augustus 2022 20:21
Ik heb zelf één SN30 Pro (SNES layout) en één controller in de Xbox layout. Het is inderdaad wel heel verwarrend als je elke keer een controller pakt en A/B en X/Y zijn omgewisseld.
Bumpy_NL @Stoney3K30 augustus 2022 21:34
Als ik mij niet vergis moet je wel de knop op dezelfde positie indrukken. Dat gaat dan meestal toch vanzelf goed? Ik heb hier ook een Steam controller en daar zitten de knoppen op de thumbstick plek. Hoewel de knoppen er praktisch gezien dezelfde oriëntatie hebben voelt het door de houding van je hand dat de knoppen er net gedraaid opzitten. Daar ga ik juist vaak de mist in.

Hier heb ik overigens een 8Bitdo Nes30 controller liggen. Prima controllers. Het pairen van mij model is wat omslachtig, maar ik begreep dat dit bij de nieuwere modellen een stuk beter gaat.
Finraziel @Bumpy_NL30 augustus 2022 21:51
Als je tussen platformen switcht is het wel anders en verwarrend, tussen Xbox en Switch zijn de bevestig en cancel knoppen precies omgedraaid.
Stoney3K @Bumpy_NL30 augustus 2022 21:37
Klopt, alleen is de mapping van de knoppen dus wel anders (A is normaal knop 0 en B is knop 1), bij een game die de Xbox layout verwacht ga je dan dus de mist in tenzij je zelf de toewijzing verandert.

Voor de rest is er weinig verschil behalve de labels op de knoppen. Normaal speel je met muscle-memory dus dan heb je die eigenlijk niet nodig.
MastaG @Finraziel30 augustus 2022 20:01
Dat klopt inderdaad.

En de meeste 8Bitdo controllers kun je ook gewoon in de x-input modus zetten zodat ze gewoon de Xbox layout gebruiken.
In die modus zit A gewoon onderaan net als een Xbox controller.

Het is dan echter verwarrend voor de kids omdat de letters op de knoppen dan niet overeen komen met wat je op het scherm ziet.

Vandaar dat een fijn zou zijn als er voor de niet-Nintendo gebruikers ook een uitvoering met de Xbox layout komt.
Of wellicht iets met verwisselbare faceplates of knoppen.
Finraziel @MastaG30 augustus 2022 21:55
Die is er al, maar zo te zien helaas alleen een bedrade variant (en duurder om een of andere reden... wellicht moeten ze Microsoft een licentie betalen).
https://www.8bitdo.com/ultimate-wired-controller-for-xbox/
Wobblier @MastaG31 augustus 2022 11:56
Een van de grote voordelen van 8-bitdo is dat ze ook losse onderdelen verkopen en goed moddable zijn.

De knoppen zijn gewoon los, je kan de controller open schroeven en omdraaien.
TheDeeGee @Finraziel31 augustus 2022 10:10
Is dat zo?

De Dreamcast en Saturn hadden namelijk ook al de Xbox layout.
Finraziel @TheDeeGee31 augustus 2022 10:14
Ah inderdaad, dan was het Sega die dat eerst deed. Die consoles had ik een beetje gemist, speelde destijds alleen op pc en pas bij de 1e Xbox kwam ik weer wat terug bij consoles.
Krypt0nBull3t @GekkePrutser31 augustus 2022 08:32
Je kan de knoppen inderdaad anders instellen in de software.

Kwestie van verbinden met het apparaat waar je de ultimate software op geïnstalleerd hebt en dan kan je alle knoppen naar wens instellen. Zelfs de gevoeligheid van de triggers en joysticks zijn aanpasbaar.

Naar mijn mening een erg praktisch en makkelijk begrijpbaar stukje software.
SuperDre @GekkePrutser30 augustus 2022 21:20
Ja, jeckunt het in iedergeval omdraaien via Steam, begrijp niet hoe mensen met die omgedraaide versie op een switch kunnen werken, ben zo gewend aan dat de functionaliteit A beneden zit en B rechts, moet dat dan via steamlink ook telkens omdraaien op die battletron controller die je bij de action/kruidvat voor 15 euro kunt kopen(op zich echt een fijne controller).
ari3 @MastaG31 augustus 2022 14:13
Hele fijne controllers en vooral de D-Pad is echt lekker voor 2D platformers en emulators.
De D-pad is juist erg slecht op de 8bitdo controllers. Zet je duim maar eens op een van richtingen van de D-pad en wiebel hem dan een beetje. Er worden dan diagonalen geregistreerd. Goede controllers zoals die van de NES en SNES doen dat niet.

Daarnaast slijten de rubbers onder de knoppen heel snel bij 8bitdo controllers. Het probleem is zo groot dat ze nu vervangende rubbers op hun website verkopen. Het is een indicatie van de beroerde bouwkwaliteit (of gewoon een verdienmodel met ingeplande slijtage om onderhoudsproducten te verkopen). Bij officiele Nintendo en Sega controllers heb ik nog nooit rubbers hoeven te vervangen.
cold_as_ijs @MastaG30 augustus 2022 18:51
Dit is de lay-out van de switch pro controller
Smuey @cold_as_ijs30 augustus 2022 18:59
...En iedere andere controller die Nintendo ooit heeft uitgebracht, terug tot de SNES.
cold_as_ijs @Smuey30 augustus 2022 19:59
Nooit opgevallen dat de snes er letters bij had staan :D. Ik was ook van het andere kamp, dus niet zo gek dat het nooit is opgevallen
tszcheetah @MastaG30 augustus 2022 20:41
Lijkt erop dat de Bluetooth versie de Nintendo layout gebruikt, maar als je op 8bitdo.com de 2.4Ghz of wired versies aanklikt, zie je foto's met de Xbox layout.

De BT versie lijkt dus vooral bedoeld voor compatibiliteit met de Switch, de andere zijn meer algemeen (ook voor Android en RPi bijvoorbeeld).
Stoney3K @tszcheetah30 augustus 2022 21:30
De mogelijkheid tot een dongle-verbinding vind ik zelf wel erg handig. Ik merk dat het bereik van Bluetooth op de controllers naar mijn RPi 4+ toch vrij beperkt is.

Als ze ook meerdere controllers op één dongle zouden ondersteunen dan is dit helemaal een topper. Scheelt weer geklungel met USB-hubs.
Jantimon @MastaG31 augustus 2022 02:40
Er is maar 1 versie. Je kan hem zowel aan xbox/pc koppelen als aan een switch. Met kinderen is het wel lastig op xbox/pc. Dan moet je vaker uitleggen dat ze op B moeten drukken als het spel ze verteld om op A te drukken.
whahas 30 augustus 2022 18:17
Ik vind dit echt een hele mooie controller.
Alleen heb ik al zo veel werkende goede controllers, dus ik ga waarschijnlijk geen ruimte hiervoor maken.
Ik ben wel blij dat ze dit gedaan hebben.

Hoe komt het dat ze onder de prijs van Sony, Nintendo & Microsoft kunnen gaan zitten? Verkopen die hun controllers met zo veel marge?
Retrospect @whahas30 augustus 2022 18:26
Hoe komt het dat ze onder de prijs van Sony, Nintendo & Microsoft kunnen gaan zitten? Verkopen die hun controllers met zo veel marge?
Volgens mij heb je een originele Xbox Series controller voor hetzelfde bedrag en een Originele Switch Pro controller voor een tientje minder.
SinergyX @Retrospect30 augustus 2022 18:34
Adviesprijs vanuit MS zelf is zelfs 60 euro, het zijn alleen die bijzondere kleurtjes die nog wel eens voor 70 euro gaan.
cold_as_ijs @whahas30 augustus 2022 18:50
Dual sense kost ook gewoon $69.99 op amazon
Seal64 @whahas31 augustus 2022 07:44
Hoe komt het dat ze onder de prijs van Sony, Nintendo & Microsoft kunnen gaan zitten? Verkopen die hun controllers met zo veel marge?
Minder features. Leuk dat je die profielen hebt, maar daarvoor lever je wel HD rumble en NFC functionaliteit in. Die macrofunctionaliteit zal wel minder kosten toevoegen aangezien dat al jaren gemeengoed is en voornamelijk in software zit.
ari3 @whahas31 augustus 2022 14:16
Hoe komt het dat ze onder de prijs van Sony, Nintendo & Microsoft kunnen gaan zitten? Verkopen die hun controllers met zo veel marge?
Gezien de bouwkwaliteit van 8bitdo is hun marge juist erg groot: goedkope accu, fragiele (dunne) meegeleverde USB kabel, knoppen die blijven steken omdat de rubbers gescheurd zijn. Voor mij geen 8bitdo spullen meer.
whahas @ari331 augustus 2022 18:57
Ah, ja, het zijn controllers zonder licentie, nietwaar?
Fraaank 30 augustus 2022 18:25
Ultimate controller: we brengen drie versies uit. Blijft toch raar. Neemt niet weg dat deze zomaar eens hier thuis kan komen te liggen.
Finraziel 30 augustus 2022 18:45
70 dollar is dus voor de versie met Bluetooth
Voor 35 dollar heb je de bedrade versie
Een draadloze versie zonder Bluetooth zie ik zo snel niet op Amazon.
Stoney3K @Finraziel30 augustus 2022 21:32
Overigens heeft de 70-euro versie ook Hall-effect sensoren op de sticks en geen potmeters.

Gek genoeg is de 2.4G versie dus wel in de Xbox-layout (dus A beneden en niet rechts)...

[Reactie gewijzigd door Stoney3K op 23 juli 2024 00:59]

MrSnowflake @Finraziel30 augustus 2022 19:19
Een draadloze versie zonder bleutooth hoe kan die dan verbinden? Alle consoles gebruikt bleutooth voor hun controllers. Daarom dat ze allemaal ook op pc werken
Finraziel @MrSnowflake30 augustus 2022 19:49
Uit het artikel hierboven:
Daarnaast is er een versie die alleen 2,4Ghz-verbindingen ondersteunt via een dongel.
Nee, zo'n 2,4 GHz verbinding is geen bluetooth. De Xbox gebruikt ook geen bluetooth maar een eigen protocol (nieuwere controllers ondersteunen wel bluetooth, maar dat is niet wat gebruikt wordt voor de verbinding met een Xbox console, is alleen een extra voor als je je controller ergens anders mee wil verbinden). De Playstation weet ik even niet zeker, maar volgens mij is dat ook in ieder geval geen standaard bluetooth wat de controllers gebruiken.
SuperDre @Finraziel30 augustus 2022 21:24
Tja, vraag me af waarom ze niet gewoon de 2.4Ghz gedumpt hevven, alles kan fatsoenlijk werken middels BT en het lijkt mij goedkoper om alleen een BT chipcontroller te hoeven te gebruiken, je gaat op je android tablet/telefoon toch geen dingle meer hangen (welke nog USB-A is dus dan nog een extra dongle nodig heeft om naar micro dan wel USB-C om te zetten).
Wel is de knoppen layout BAYX van die BT versie fubar IMHO.
EnigmaNL @SuperDre30 augustus 2022 22:37
BT heeft meer latency. De 8bitdo controllers met Bluetooth hebben doorgaans tussen de 20 en 25ms latency terwijl 2.4ghz maar 3ms latency heeft.
CopyCatz 30 augustus 2022 19:01
Erg mooi die witte, maar wel besmettelijk.. iig geen chips eten tijdens het gamen dan.
SuperDre @CopyCatz30 augustus 2022 21:25
Maar is ook gewoon in zwart te krijgen, zelfs in pastel roze/groen schijnbaar).
Ohmarinus @SuperDre30 augustus 2022 22:58
Heb je een linkje naar die pastels? Deze gaat mijn vriendin zeker willen hebben!
SuperDre @Ohmarinus31 augustus 2022 01:36
is alleen roze en blijkbaar ook alleen voor de 2.4Ghz versie: https://www.amazon.com/dp/B0B9BTXHSM?th=1
Ohmarinus @SuperDre31 augustus 2022 14:22
De echte fan koopt ze allebei en verwisselt de cases :D

Ha thanks, ik vond ook de roze alleen in 2,4Ghz model.

Helaas, nouja, ik denk dat ze zich misschien nog wel bedenken want juist switch gamers lijken mij mensen die iets met kleur willen hebben.
Ohmarinus 30 augustus 2022 18:42
Ziet eruit als een fijn ding, ze hadden wel een betere ontwerper kunnen gebruiken voor de YXAB knoppen want die characters lijken net te groot voor de knop (mist ruimte om de letters heen). Wellicht was deze keuze gemaakt voor mensen die minder goed kunnen zien, echter zijn dat juist vaak mensen die sneller blind leren wat waar zit omdat ze sowieso al meer toegespitst zijn op voelen en ruimtelijke herkenning.

We hebben al een aantal controllers van ze, pairen niet altijd even lekker maar meestal wel. En ze spelen perfect. Vooral de SN30 pro speelt heel fijn.

[Reactie gewijzigd door Ohmarinus op 23 juli 2024 00:59]

Linksquest Moderator Spielerij
30 augustus 2022 19:05
Vind het een hele mooie controller, zou hem best wel een keer willen proberen.
Sp3ci3s8472 30 augustus 2022 20:18
Hoop eigenlijk dat er eens een controller uitkomt die vergelijkbaar is met de oude GameCube controller. Tot nu toe nog steeds de fijnste controller in om vast te houden.
Een vergelijkbare variant zou dan wel wat meer knoppen moeten hebben; vergelijkbaar met bijv. de DS4.
whahas @Sp3ci3s847230 augustus 2022 22:52
Die is er een. Dat was ooit een project op Kickstarter. Dus ik zou even daar rondkijken als je zoiets echt zoekt.
Sp3ci3s8472 @whahas30 augustus 2022 23:03
Interessant, ik ga ff rondkijken!
Stoney3K 30 augustus 2022 20:23
Hebben deze controllers nu ook analoge L2 en R2 triggers? Vooral als je veel racegames of flightsims speelt dan zijn die wel erg prettig.

De 'oude' 8BitDo controllers hadden op L2 en R2 alleen knoppen.
dipje2 @Stoney3K30 augustus 2022 20:42
Mijn 8bitpro sn2 pro 2 of hoe dat ding heet (dualshock layout ) heeft analoge triggers .

Deze ziet er wat slicker uit , is duurder en heeft de Xbox layout maar volgens mij zijn ze niet heel veel anders .
Verwijderd @Stoney3K31 augustus 2022 04:07
Yes, ik heb de 8Bitdo Ultimate Wired (te koop bij Nedgame) en die heeft gewoon dezelfde functionaliteit als de MS Xbox controllers. Dus neem aan dat deze dat ook hebben. (Is er uberhaupt verschil met welke ze in deze post noemen? Deze werkt ook gewoon op PC en ziet er hetzelfde uit.. dus snap het niet helemaal :P)

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 00:59]

TheDeeGee @Stoney3K31 augustus 2022 10:20
De Pro 2 heeft Analog Triggers, dus neem aan dat de Ultimate dat ook gewoon zal hebben.
PudingBuks 30 augustus 2022 20:27
Meestel werkt de gyroscoop niet op aftermarket controllers voor de switch. Mocht dat bij deze wel werken ben ik ben wel geïnteresseerd.
WCA @PudingBuks30 augustus 2022 21:20
Op alle 8bitdo controllers tot nu toe werkt ie gewoon.

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