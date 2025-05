Analogue kondigt Analogue 3D-console aan die Nintendo 64-games in 4k afspeelt

Analogue, een bedrijf dat bekendstaat om zijn moderne versies van retroconsoles, heeft de Analogue 3D uit de doeken gedaan. De console is 'honderd procent compatibel' met Nintendo 64-cartridges uit elke regio en heeft 4k-output. Ook bevat de console 'originele weergavemodi'.

Analogue spreekt van de 'eerste en enige aftermarketoplossing die honderd procent compatibiliteit in elke regio ondersteunt'. Er is geen sprake van software-emulatie; dankzij FPGA-technologie, oftewel field-programmable gate array, kan Analogue de hardware van oudere systemen op transistorniveau repliceren. Met de console kunnen gebruikers bovendien op hun moderne oled- of lcd-scherm het uiterlijk van oude crt-televisies en production video monitors nabootsen.

De Analogue 3D wordt niet geleverd met een M-vormige Nintendo 64-controller, maar met een moderner uitziende controller van 8bitdo. Wel zijn oude N64-controllers aan te sluiten op een van de vier controllerpoorten aan de voorzijde van de console. Verder ondersteunt het apparaat bluetooth- en 2,4GHz-connectiviteit, vermoedelijk om andere controllers te koppelen.

Op enkele teaserafbeeldingen na zijn er geen duidelijke beelden naar buiten gebracht waarop te zien is hoe de console eruit komt te zien. De Analogue 3D verschijnt ergens in 2024. De precieze releasedatum en de prijs zijn nog niet bekend. Eerder bracht Analogue ook recreaties uit van consoles zoals de NES, SNES en Sega Genesis. Ook bracht het bedrijf de Analogue Pocket uit voor Game Boy-spellen.