Ontwikkelaar maakt tool om sneller pc-ports van Nintendo 64-games te maken

Ontwikkelaar Mr-Wiseguy heeft een tool ontwikkeld die het proces van het maken van onofficiële pc-ports van Nintendo 64-games kan versnellen. De originele spelbestanden kunnen met de tool in korte tijd worden omgezet naar een uitvoerbaar .exe-bestand.

Om juridische geschillen te voorkomen, moeten gebruikers hun eigen spelbestanden leveren, schrijft VGC. De software van Mr-Wiseguy haalt alle benodigde data zoals personages, audio en textures uit de Nintendo 64-rom en combineert deze met de gedecompileerde code om een pc-versie te maken. Het proces blijkt niet altijd volledig foutloos te gaan, maar het werkt een stuk sneller dan het reguliere proces om ports voor pc te maken.

Mr-Wiseguy heeft met de tool naar eigen zeggen binnen twee dagen een 'volledig werkende pc-port' van The Legend of Zelda: Majora's Mask gemaakt en deze ook uitgebracht. Tegelijkertijd werkt Harbour Masters, die eerder ook een pc-port uitbracht van de Zelda-game Ocarina of Time, al een aantal maanden aan een pc-port van Majora's Mask. Het volledige proces kan soms wel jaren in beslag nemen.