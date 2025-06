8BitDo brengt modkit uit om originele Nintendo 64-controller bluetooth te geven

Gamecontrollermaker 8BitDo heeft een modkit uitgebracht om de originele Nintendo 64-controller van bluetooth te kunnen voorzien. Zo moet de controller overweg kunnen met de Nintendo Switch en Android-telefoons. De kit komt met een herlaadbare accu in een Rumble Pack.

De kit bestaat uit een pcb die de originele pcb uit de controller vervangt. Gebruikers hoeven dus niet te solderen, zegt 8BitDo. De kit komt met een Rumble Pack, waar het bedrijf een 500mAh-accu in heeft verwerkt. Met die accu moet de draadloze controller ongeveer acht uur mee kunnen gaan. Opladen gaat met een USB-C-kabel en duurt een tot twee uur. Op de Rumble Pack zitten led-indicatoren om de accustatus weer te geven.

De kit kost 29,99 dollar, omgerekend exclusief btw is dit 27,96 euro. De fabrikant lijkt de kit alleen in een beperkte oplage uit te brengen; op moment van schrijven zijn er nog 329 exemplaren over. Het bedrijf heeft ook een halleffectjoystick uitgebracht, deze kost twintig dollar en moet een langere levensduur 'en betere ervaring' bieden.

8BitDo brengt vaker modkits uit voor oudere controllers, zoals voor de NES, SNES, de eerste PlayStation en de Sega Saturn. Het bedrijf brengt ook eigen controllers uit. Nintendo bracht in 2021 Nintendo 64-games naar de Switch Online-abonnementsdienst en bracht toen ook zelf een draadloze versie van de Nintendo 64-controller uit.