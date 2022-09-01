Verzamelaar verkoopt ‘alle consoles’ op eBay voor bijna miljoen euro

Een Franse verzamelaar van spelcomputers zet zijn gehele collectie op eBay. Die bestaat uit ongeveer 2250 consoles. “Het gaat om 50 jaar aan consoles, van de eerste tot de allerlaatste”, schrijft hij. Hij heeft zelfs verschillende speciale en regionale edities van consoles verzameld.

Een volledige inventarisatie maakt de Fransman op de pagina niet; hij heeft een tabel met alle Nintendo-modellen onder zijn beschrijvingstekst, hoewel bijvoorbeeld de Virtual Boy van dat lijstje weer ontbreekt. Die is echter wel weer op een foto te zien. Al met al valt op basis van zijn tekst en zijn foto’s niet echt te zeggen of hij werkelijk álle consoles in zijn collectie heeft. Desalniettemin geeft zijn feedbackprofiel van 1903 evaluaties, waarvan 100 procent positief in de afgelopen 12 maanden, wat vertrouwen in zijn eerlijkheid.

Wat wel te zien valt, is onverminderd indrukwekkend. De bijgesloten kiekjes tonen planken vol edities van de Nintendo 64, Super Nintendo, Xbox, PS3, Xbox 360 maar ook meer obscure en oudere consoles als de TurboGrafx 16 en de NEC CD-ROM2.

Ook limited editions van consoles zijn inbegrepen. Van de Xbox 360 alleen al zie je edities op basis van Fable, Watchmen, GTA V, Battlefield 1943, Halo 3: ODST, Madden, Wet en nog veel meer. De verkoper, Kaori30, heeft ook een YouTube-kanaal met video’s van zijn collectie, hoewel die sterk variëren in kwaliteit, volledigheid en ouderdom. Hij linkt ook naar zijn Instagram-account, waar mooiere kiekjes van zijn collectie te zien zijn. Of promotiemateriaal als de levensgrote Lara Croft ook onder de verkoop vallen, is niet duidelijk.

Waarom hij de collectie nu wegdoet, is niet duidelijk. Hij vertelt dat hij begon aan zijn collectie in de jaren ‘90, maar die verkocht hij om zijn bedrijf op te richten. In de vroege jaren 2000 begon hij opnieuw met verzamelen en in 2018 wist hij alles dat hij eerder had verkocht weer terug te krijgen. Hij stelt dat 200 tot 300 stuks ‘zo zeldzaam zijn dat je ze echt niet kan vinden, zelfs niet als je het geld hebt’. Hem lijkt een verzamelaar of een museum een goede bestemming voor de collectie.

eBay-consolecollectie voor een miljoen euroeBay-consolecollectie voor een miljoen euro
eBay-consolecollectie voor een miljoen euroeBay-consolecollectie voor een miljoen euroeBay-consolecollectie voor een miljoen euroeBay-consolecollectie voor een miljoen euroeBay-consolecollectie voor een miljoen euroeBay-consolecollectie voor een miljoen euroeBay-consolecollectie voor een miljoen euroeBay-consolecollectie voor een miljoen euro

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 01-09-2022 14:13 86

01-09-2022 • 14:13

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Reacties (86)

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Uberprutser 1 september 2022 14:23
Ik ben vanaf eind jaren 90 ook gaan verzamelen. Boxed consoles op rommelmarkten voor 25 Gulden en vergelijkbare. Zelfs nieuwe consoles en hardware voor bijna niks want werd als waardeloos gezien.
Toen mijn vrouw in verwachting was het meeste verkocht (moest ruimte maken) en erachter gekomen dat het een perfecte investering was.

Ben benieuwd wat dit oplevert uiteindelijk en of iemand de hele verzameling over neemt.
Robkazoe @Uberprutser1 september 2022 15:32
Mijn ervaring is dat het allemaal niet heel veel oplevert. Laatst ook mijn hele gamecollectie verkocht. Een SNES werkend, kan verkocht worden voor 100 euro. Een GameCube levert iets van 50-70 euro op. Xbox 360 is 40-50 euro waard. Maar let vooral op het woordje werkend. Mijn SNES was in de tussentijd stuk gegaan, dan levert het amper nog iets op. En alles natuurlijk wel in een goede staat. Ergens een deukje of verkleuring en het wordt ook alweer minder waard.

De parels van het verkopen van mijn collectie (allemaal GameCube):
- Baten Kaitos: Relatief weinig verkocht waardoor er maar weinig exemplaren in omloop waren.
- Metal Gear Solid: The Twin Snakes: Relatief weinig verkocht waardoor er maar weinig exemplaren in omloop waren.
- The Legend of Zelda: Wind Waker (Gold Edition): De gouden versie van deze game was volgens mij een pre-order bonus welke een extra disc bevatte met Ocarina of Time + Master Quest. Er zijn op zich wel voldoende Gold Editions is omloop, maar er zijn meer Zelda fans die hem willen hebben wat de prijs stuwt.
- GameCube controllers: Die worden niet meer gemaakt en zijn erg gewild in de Smash Bros. community. Lever je 4 controllers in dan vangt dat ook nog wel wat geld.

Maar de rest van het spul, is heel weinig waard. Je moet dus echt een toevalstreffer hebben dat iets zeldzaam is. Of een speciale editie die erg gewild is of iets wat relatief weinig gemaakt is maar later meer gewaardeerd wordt.

Dat de verzameling voor bijna een miljoen weggaat, komt vooral omdat het een hele grote verzameling is en dat er veel zeldzame/oude hardware inzit wat nog wat oplevert. Die 37 varianten van de Xbox 360 levert verhoudingsgewijs echt geen drol op.

[Reactie gewijzigd door Robkazoe op 23 juli 2024 19:04]

PjotterP @Robkazoe1 september 2022 17:06
Feit is ook dat voor veel mensen emulatie prima volstaat en naast kosten ook veel praktische voordelen heeft
Zodiac @PjotterP1 september 2022 18:48
Sterker nog, ik speel nog wel eens Super Metroid en Uniracers, maar dat doet ik toch gewoon via emulatie. Ik begrijp dat voor de échte die-hard fan het onmogelijk is om het via emulatie te doen, maar het gemak van savestates (en een moderne hifi-opstelling waar een SNES niet mooi tussen staat :) ) wil ik toch echt niet opgeven.
jdh009 FP ProMod @PjotterP1 september 2022 22:58
Moet zeggen dat ik prima tevreden ben met mijn originele consoles (NES, SNES, SNES, GBA) in combinatie met diverse Everdrive's en draadloze controles. Speel nu op mijn 4k tv (65 inch) met, naar mijn mening, prima beeldkwaliteit. Het heeft toch wel z'n charme om zo retro games te spelen.

Kleuren zijn in het echt wat beter en in het donker niet zo best vast te leggen met een camera van een telefoon. Voorbeeld foto's zijn van een SNES.
https://tweakers.net/foto...nAoqlgFUNjKVugwdfQVJC.jpg
https://tweakers.net/foto...5BDNfhysT9BYRCttnOyNO.jpg

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 23 juli 2024 19:04]

johanneslol @Robkazoe1 september 2022 23:37
Ik heb zelf ook nog genoeg oud spul en het heeft heel veel emotionele waarde. Daarom laat ik ze lekker staan, ik hoef er niet aan te verdienen.
samos @Robkazoe2 september 2022 11:22
Er zijn best wat consoles die wat opleveren, maar idd niet de gamecube of xbox.
Ik heb hier bijv boxed een Amiga cd32, een Commodore cdtv, FM towns marty, Atari jaguar cd, casio pv-1000, nec pc-fx etc. Daar is best wat voor te vangen.
Games daarentegen is een heel ander verhaal...
SinergyX @Uberprutser1 september 2022 14:51
Lomp gezien.. wat een gek er voor geeft. Het is niet meer dan wat het is, een verzameling.
Zoop @SinergyX1 september 2022 15:27
Veel van de consoles zijn ook nu nog vrij gemakkelijk aan te komen, en kost over het algemeen ook geen drol. Het zijn bepaalde games die zeldzaam zijn en geld waard zijn.

Het bijzondere is dat hij veel limited edition spul heeft, waar dit verhaal niet per se voor op gaat. Ook veel in originele verpakking, wat ook wel uitmaakt.

Maar denk maar niet dat als je een 40jaar oude console zoals een NES op zolder heb staan dat je daar een hoop voor kan krijgen. Meer dan een paar tientjes is dat ding niet waard.

Ik denk daarom dat een miljoen euro veel ste ambitieus is om hiervoor te vragen (zover ik begrijp bestaat de collectie alleen uit consoles, geen games (tenzij de game bij de special edition hoort)), maar zoals je zegt, wat een gek er voor geeft ...

1 Miljoen / 2250 consoles = 444,- gemiddeld per console ... redelijk aan de prijs, zelfs voor de wat zeldzamere

[Reactie gewijzigd door Zoop op 23 juli 2024 19:04]

eL_Jay @Zoop1 september 2022 16:42
Ik vind het dus geen heel gekke prijs gezien er voor losse games meer wordt betaald en dat er een hoop exotische modellen tussen deze verzameling zitten.
(Ik weet dat de prijs kunstmatig is opgedreven, Karl Jobst heeft daar op youtube goed onderzoek naar gedaan).
FreakGIB 1 september 2022 14:21
Zag zo snel niet de Neo-Geo er tussen staan is ook wel wat geld waard zeker sommige games.
die heb ik ooit met mijn stomme kop verkocht aan een oplichter maar goed eigen schuld had ik beter moeten opletten.
Mizgala28 @FreakGIB1 september 2022 14:26
Zo'n fout heb ik dus maar 1 keer gemaakt, games verkopen die later gewoon ontiegelijk duur zijn geworden.

En dan is het niet zozeer dat ik sommige van die games weer zou willen hebben "omdat ze veel waard zijn", maar meer omdat ik vanwege die prijzen het niet meer zou kunnen (meer willen) kopen.

Was overigens geen Neo-Geo maar gewoon Nintendo spul, ik vind het af en toe erg zonde hoe duur sommige games zijn tegenwoordig.
Rzarect0r @Mizgala281 september 2022 14:31
7 jaar geleden 2x conquer bad fur day en een rits andere games bij een N64 meeverkocht voor in totaal 5 tientjes.

8)7
Mizgala28 @Rzarect0r1 september 2022 14:35
In mijn geval ging het om verschillende games.

Ik hou het erop dat de goedkoopste (op basis van de prijzen nu) de Pokémon games op de Nintendo DS waren.

En ze gingen allemaal over de toonbank voor minder dan de meeste nu per stuk zijn.

Nooit meer, lesje geleerd.
Frituurman @Mizgala281 september 2022 19:32
Dit. SNES verkocht jaren geleden zodat ik geld had om een N64 te kopen toentertijd. Zelfs nog geld bij moeten leggen. Achteraf spijt. Ik was altijd zo zuinig overal op, altijd doosjes bewaren, boekjes in plastic doen, posters nooit uitvouwen. Ik kwam later toen ik uit huis ging nog een Secret of Mana tegen in nieuwstaat met posters e.d. in 2019 laten graden en sealen en uiteindelijk voor een kleine 1100 dollar verkocht. 4x meer dan ik in guldens voor de SNES kreeg met de andere 23 spellen. :-(

Ik had het achteraf anders gedaan. Maar ja, achteraf had ik ook wat eerder aandelen Google en Apple gekocht. :)
Arokh @Frituurman1 september 2022 20:47
Eens hoor. Ik heb mijn originele NES set nog wel bewaard, en was net zo zuinig. Alle verpakkingen, plastic zakjes, doosjes en boekjes van alle spellen, alles heb ik nog.

Een paar jaar geleden was het heel wat meer waard dan nu (NES is weer betaalbaarder geworden volgens mij) maar geld interesseert me gelukkig niet, maar man wat had ik toen graag de SNES gekocht, maar daar had ik of mijn ouders het geld niet voor.
_Pussycat_ @Mizgala281 september 2022 15:55
Het klinkt alsof je nooit meer iets verkopen wilt. Is dat inderdaad de bedoeling?
Mizgala28 @_Pussycat_1 september 2022 21:56
Niet de dingen die ik niet kwijt wil natuurlijk (precies de fout die ik destijds wel had gemaakt)

Echt overbodige games zijn een ander verhaal natuurlijk.
peeceej @Mizgala281 september 2022 15:49
Soms is het ook relatief, en is het eerder waardevast gebleven in plaats van (veel) duurder geworden. Volgens mij is dat vooral het geval bij SNES games, want die waren in de jaren 90 al enorm duur (prijs t.o.v inkomen in die tijd)
FreakGIB @Mizgala281 september 2022 14:32
Had de console en alle games verkocht eigenlijk geruild voor een PS4 Pro in 2016 toen die uit zou komen. Had op goed vertrouwen de console mee gegeven en zou later de PS4- Pro van hem krijgen.
maar toen die uit kwam duurde en duurde het en toen een tijd geen contact met hem gehad, en toen maar naar hem toe gegaan hij had een Online Game shop en merendeel van de waarde aan geld terug gekregen.

Veel te goedgelovig geweest mijn lesje wel geleerd.
Fireshade @FreakGIB1 september 2022 14:27
De Neo Geo was best een bekende console. Dat zou niet moeten ontbreken aan zijn collectie van ongeveer 2250(!) consoles, lijkt me :) De lijst op Ebay is ook niet compleet, want de Virtual Boy staat er niet op, maar wel op een van die foto's.
Twixie 1 september 2022 14:24
Een fortuin spenderen aan een verzameling en dan het displayen van die verzameling zo verwaarlozen, snap ik toch niet goed. Zelfs deftige foto's maken lijkt hem niet te interesseren. Wat een rommeltje zeg. Anderzijds kost het wellicht nog een tweede fortuin voor de huisvesting van zo'n collectie.

Ik heb hier in de buurt ook een collector (collectorvaultstore.be) die welliswaar nog meer op de games zelf focust, maar zijn gehele huis is bijna een museum, zelfs al is het niet publiek te bezichtigen.

[Reactie gewijzigd door Twixie op 23 juli 2024 19:04]

sdziscool @Twixie1 september 2022 15:07
Ja dit is meer het resultaat van verzameldrift dan echt passie voor wat je verzameld. Ik kan best begrijpen dat je een completionist wilt zijn maar dan focussen meeste liefhebbers bij een merk omdat ze daar veel liefde voor hebben vanwege hun jeugd etc.

Dit voelt gewoon als iemand die alles moest en zou hebben, en ja dat heeft ie dan ook. ik bedoel heeft er iemand echt nostalgie bij een of andere poolgame editie van de Xbox 360, ik ben er ook 1000% van overtuigd dat sommige consoles hier ultrazeldzaam zijn, voornamelijk omdat niemand ze ooit wou kopen :+ . Gelukkig kunnen echte liefhebbers het waarschijnlijk doorverkopen aan individuen die er wel om geven.
ErikT738 @Twixie1 september 2022 15:21
Voor sommigen is de jacht en het bezitten belangrijker dan het tentoonstellen.
roches @Twixie1 september 2022 20:55
Ik denk dat het meer met de franse slag neergezet is. ;)
Icey 1 september 2022 14:26
Nu nog de loterij winnen en we kunnen een dependance voor het HomeComputerMuseum opzetten.
BCC @Icey1 september 2022 15:01
Het is meer op z'n plaats in het Spelcomputer museum in Zwolle - https://computermuseum.nl/ - is tweakers daar al eens langsgeweest? Anders wordt dat hoog tijd :D

[Reactie gewijzigd door BCC op 23 juli 2024 19:04]

jdh009 FP ProMod @Icey1 september 2022 22:49
We kunnen altijd een crowdfunding opzetten, vind het prima om iets bij te dragen, al vrees ivooraf al k dat het doelbedrag niet gehaald gaat worden. Weet ook niet of het museum van @WHiZZi überhaupt zoiets wil hebben in zijn collectie en of daar dan plaats voor is (en verzekeringstechnisch dit kan).

(geen flauw idee of deze collectie trouwens dit geld ook waard is)

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 23 juli 2024 19:04]

its_charro 1 september 2022 14:42
Ik denk dat hij er klaar mee was omdat ie geen PS5 kon krijgen...
TMT @its_charro1 september 2022 14:51
:D :D

Ik heb nog een Sega Megadrive en Mastersystem liggen die nog perfect zou moeten werken, maar ik durf ze niet meer opzetten. Kan dat kapotgaan als je zoiets aanzet na jaren stil te hebben gelegen? Lekkende condensatoren of zo die de boel opblazen?
Verwijderd @TMT1 september 2022 14:57
Bij de Sega zal het wel meevallen. Tijdens de originele Xbox generatie zijn er wel een hoop foutieve condensators geweest. Bij bepaalde modellen kunnen ze inderdaad gaan lekken terwijl de apparaten stil liggen. Het beste is om ze preventief te verwijderen.

De laatste versie (1.5? 1.6? daar ergens) hebben hier geen last meer van.

Bij de Sega heb ik hier nog geen verhalen over gehoord. Xbox is in ieder geval een bekend voorbeeld.
oef! @TMT1 september 2022 15:02
Schrödingers console. Je weer niet of het kapot is totdat je het aanzet.

Condensatoren zijn wel vaker een probleem bij systemen ouder dan de originele ps en Xbox.
Exorcist
@TMT1 september 2022 15:41
Zal wel loslopen. Als je nog een GameGear hebt daarentegen dan acht ik de kans groot dat deze geen beeld en/of geluid meer geeft. Zoals @Verwijderd aangeeft mbt de OG Xbox moet je letten op een evt. lekkende klokcondensator. Vanaf versie 1.6 (de laatste) hoef je je daar geen zorgen meer om te maken. van 1.0 tot 1.5 preventief (hopelijk...) verwijderen. Kan geen kwaad maar je Xbox zal iedere keer om datum/tijd vragen.
rahd 1 september 2022 15:35
Ik heb nog ergens een CD-i met karaoke en microphone in een doos staan :O

Vraag me af wat iemand daar voor zou geven... 1 ct?
Exorcist
@rahd2 september 2022 00:04
De CD-i is in NL vrij bekend (want Philips/NL) en daarbuiten niet of minder. CD-i en games gaan hier dan ook niet heel snel/eenvoudig over de tweedehands toonbank want er is relatief veel aanbod. Maar daarbuiten....waag je kans. Zeker in/met doos.
W00fer @Exorcist2 september 2022 01:33
In Amerika levert CD-i toch behoorlijk wat op.
Exorcist
@W00fer2 september 2022 08:51
Dat bedoel ik ook min of meer, in NL dus een stuk minder omdat het een NL product is en hier veel minder zeldzaam :)
Soggney 1 september 2022 14:19
VirtualBoy ontbreekt misschien op de lijst, op de foto's zijn er al 2 verpakkingen van te zien (9de foto)
SinergyX @Soggney1 september 2022 14:50
Dat staat toch ook zo in de tekst?
hoewel bijvoorbeeld de Virtual Boy van dat lijstje weer ontbreekt. Die is echter wel weer op een foto te zien

Hij lijkt er meer niet op de lijst te hebben staan, de Xbox 360s en PS3's staan ook niet op de lijst. Mis trouwens de FF13 PS3 versie :P
Astrochicken @SinergyX1 september 2022 15:14
Was een edit. Stond er eerst niet in.
Mark_88 in 'Verzamelaar verkoopt ‘alle consoles’ op eBay voor bijna miljoen euro'
gielie 1 september 2022 14:35
Ik zie nergens de Xbox 360 Star Wars edition staan, die heb ik nog wel voor hem incl doos.
cool1971 @gielie1 september 2022 14:42
Hij heeft net alles weggedaan, waarom zou hij die willen?
micla @cool19711 september 2022 18:24
Buiten de suggestieve kop, kan ik niet uit het artikel opmaken dat hij het al heeft verkocht..
ThanosReXXX 1 september 2022 15:53
Nou, het zal wel aan mij liggen, maar ik snap nog steeds niet het hele "ik verzamel alle modellen die van een console uitkomen, maar ik ga er verder niets mee doen" ding.

Ik ben zelf ook enigszins een verzamelaar, maar ik houd het bij een enkele versie van elke console of handheld, dus ik heb geen dubbelen. Nou ja, in ieder geval niet van EXACT dezelfde modellen. Zo heb ik bijvoorbeeld wel van de Nintendo DS de originele phat DS, de DS Lite en de DSi, maar van mijn home consoles heb ik van alles maar een enkel model.

Ik vind het op zich al een redelijk dure hobby, dus één console per serie per generatie vind ik al genoeg. En bij verkoop verlies je bij gewone consoles er altijd op, maar dat is voor mij verder niet relevant, want ik ben zelf niet zo iemand die zijn oude console verkoopt of inruilt voor een nieuwe. Ik heb ooit in een grijs verleden eens de fout gemaakt om mijn MSX home computer te verkopen, inclusief een hele berg games, voor een veel te laag bedrag, omdat ik zo graag een Commodore Amiga wilde hebben.

Daar heb ik letterlijk tot op de dag van vandaag spijt van, en sindsdien heb ik die fout dan ook nooit meer gemaakt, dus sinds ik na mijn Amiga computers (die ik ook nog allemaal heb) overgestapt ben op consoles en handhelds, heb ik er geen enkele meer weg gedaan of verkocht.
Exorcist
@ThanosReXXX2 september 2022 00:02
Tel de hoeveelheden "ik" eens op die je tikt? En snap je het dan?

Ik (;) ) snap het wel (met iets meer dan een tiende in procenten van zijn consoles, zit op 300/350 inc. handhelds) maar als je alles op jezelf betrekt en je eigen interesses dan ligt onbegrip te snel op de loer. Leven en laten leven, voor ieder mens en iedere hobby.
ThanosReXXX @Exorcist2 september 2022 09:32
Tel de hoeveelheden "ik"?
Met alle respect, maar waar slaat dat nu weer op?

Hoe zou je dan uit naam van jezelf een reactie onder een artikel moeten plaatsen? Volgens mij duiden we onszelf nog steeds standaard in de ik-vorm aan, dus nogal logisch dat mijn eigen reactie dan meerdere keren die persoonsvorm bevat. Ik heb geen last van grootheidswaanzin of een identiteitscrisis. ;)

Los daarvan was ik niet op zoek naar een filosofische les maar was het gewoon iets wat ik me afvroeg, mede omdat het me zonde lijkt om apparatuur zoals consoles niet te gebruiken en enkel maar te laten verstoffen en tegelijkertijd wilde ik even mijn eigen ervaringen op dat vlak delen, en daar is helemaal niets mis mee.

Dus thanks, but no thanks. ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 23 juli 2024 19:04]

Bexorcist @ThanosReXXX3 september 2022 15:29
Exemplarisch staaltje tweakers eigenheid right there …
ThanosReXXX @Bexorcist5 september 2022 12:39
Euh... dank je? ;)
Bexorcist @ThanosReXXX5 september 2022 14:08
Doelde op de reactie van Exorcist. :)
ThanosReXXX @Bexorcist5 september 2022 14:10
Oh, my bad, dan. ;)
Mizgala28 1 september 2022 14:23
Wow sommige consoles die ik op de fotos zie zijn echt pareltjes die je niet of zo goed als nooit ziet te koop.

Helaas heb ik geen "bijna 1 miljoen euro" en zelfs als ik dat had, zou ik liever alleen kopen waar ik echt interesse in heb.
Bulls @Mizgala281 september 2022 18:00
Alles in 1 koop. Onzin biedingen worden verwijderd. Ophalen, versturen niet mogelijk. :+

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