Verzamelaar verkoopt ‘alle consoles’ op eBay voor bijna miljoen euro

Een Franse verzamelaar van spelcomputers zet zijn gehele collectie op eBay. Die bestaat uit ongeveer 2250 consoles. “Het gaat om 50 jaar aan consoles, van de eerste tot de allerlaatste”, schrijft hij. Hij heeft zelfs verschillende speciale en regionale edities van consoles verzameld.

Een volledige inventarisatie maakt de Fransman op de pagina niet; hij heeft een tabel met alle Nintendo-modellen onder zijn beschrijvingstekst, hoewel bijvoorbeeld de Virtual Boy van dat lijstje weer ontbreekt. Die is echter wel weer op een foto te zien. Al met al valt op basis van zijn tekst en zijn foto’s niet echt te zeggen of hij werkelijk álle consoles in zijn collectie heeft. Desalniettemin geeft zijn feedbackprofiel van 1903 evaluaties, waarvan 100 procent positief in de afgelopen 12 maanden, wat vertrouwen in zijn eerlijkheid.

Wat wel te zien valt, is onverminderd indrukwekkend. De bijgesloten kiekjes tonen planken vol edities van de Nintendo 64, Super Nintendo, Xbox, PS3, Xbox 360 maar ook meer obscure en oudere consoles als de TurboGrafx 16 en de NEC CD-ROM2.

Ook limited editions van consoles zijn inbegrepen. Van de Xbox 360 alleen al zie je edities op basis van Fable, Watchmen, GTA V, Battlefield 1943, Halo 3: ODST, Madden, Wet en nog veel meer. De verkoper, Kaori30, heeft ook een YouTube-kanaal met video’s van zijn collectie, hoewel die sterk variëren in kwaliteit, volledigheid en ouderdom. Hij linkt ook naar zijn Instagram-account, waar mooiere kiekjes van zijn collectie te zien zijn. Of promotiemateriaal als de levensgrote Lara Croft ook onder de verkoop vallen, is niet duidelijk.

Waarom hij de collectie nu wegdoet, is niet duidelijk. Hij vertelt dat hij begon aan zijn collectie in de jaren ‘90, maar die verkocht hij om zijn bedrijf op te richten. In de vroege jaren 2000 begon hij opnieuw met verzamelen en in 2018 wist hij alles dat hij eerder had verkocht weer terug te krijgen. Hij stelt dat 200 tot 300 stuks ‘zo zeldzaam zijn dat je ze echt niet kan vinden, zelfs niet als je het geld hebt’. Hem lijkt een verzamelaar of een museum een goede bestemming voor de collectie.