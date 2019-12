Door Steve Jobs gesigneerde Macintosh-diskette is geveild voor 84.115 dollar

Een door Steve Jobs gesigneerde Macintosh System Tools Version 6.0-floppydisk is geveild voor 84.115 dollar. De waarde van de diskette werd in eerste instantie geschat op ongeveer 7500 dollar, maar uiteindelijk leverde de 3,5"-floppydisk dus een aanzienlijk hoger bedrag op.

De floppydisk verscheen eerder deze maand op RR Auctions, schrijft 9to5Mac. De beschrijving bevatte details over een Macintosh System Tools Version 6.0-floppydisk, die is gesigneerd door Steve Jobs met zwarte viltstift. De diskette uit 1988 verkeerde in goede staat, hoewel de inkt lichtelijk was uitgeveegd. De diskette is vooraf gecertificeerd door RR Auctions. Een volledig certificaat van echtheid door een derde partij was vooraf in te zien door eventueel geïnteresseerde kopers. "Als een iconish stuk MacOS-software met Jobs' iconische, stijlvolle handtekening, is dit een echt museumwaardig stukje computergeschiedenis," schrijft de veilingsite.

De diskette had in eerste instantie een geschatte waarde van 7500 dollar. Dat klinkt als een hoop geld, maar toch is dit niet ongehoord. Objecten die door Steve Jobs zijn gesigneerd worden vaker voor duizenden dollars verkocht, omdat de oud-Apple-baas niet vaak zijn handtekening op objecten zette. "Hij weigerde vaak om mee te gaan in [signeerverzoeken] van verzamelaars." Eerder dit jaar werd dan ook een door Jobs gesigneerde Toy Story-poster verkocht voor ruim 31.000 dollar.

De gesigneerde floppydisk in kwestie. Afbeelding door RR Auctions via 9to5Mac