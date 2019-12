Providers betalen minimaal 900 miljoen euro bij eerste Nederlandse 5g-veiling

De licenties op de laagste frequenties voor 5g moeten minimaal 900 miljoen euro opbrengen. Dat zegt de Nederlandse staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer. De veiling vindt volgend voorjaar plaats.

De opbrengst kan hoger uitvallen, maar het wordt minimaal 900 miljoen, zegt Keijzer. De overheid veilt licenties op drie frequenties. Eén daarvan is de 700MHz-band die afgelopen jaren in gebruik is geweest voor digitale tv en die belangrijk is voor 5g. Ook kunnen providers bieden op de 1400MHz-band, die alleen een back-up biedt op de downlink, en op de 2100MHz-band. Daarvan verlopen de licenties. Providers kochten die in 2000 bij de umts-veiling.

De eerste veiling is pas het begin. In 2022 komt er een veiling voor de 3,5GHz-band, de primaire band voor 5g op lage frequenties. Vanaf dat jaar komen ook de mmWave-frequenties beschikbaar. Daarin is bijzonder veel ruimte en daardoor zijn hoge snelheden mogelijk. Het bereik op die frequenties rond 26GHz is echter veel minder, waardoor die alleen bruikbaar zijn voor drukke plekken als stadscentra en stadions.

Keijzer begint donderdag met de consultatie waarin iedereen kan reageren op het voorstel voor de veiling Die duurt zes weken. In de consulatie staat onder meer dat providers met een licentie 98 procent van het land moeten dekken, en mobiel internet moeten aanbieden met minimaal 8Mbit/s. Die eisen zijn al langer bekend. De veiling vindt plaats tussen april en juni volgend jaar. De veiling moet volgens Europese regels op 30 juni klaar zijn.