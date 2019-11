T-Mobile laat begin volgend jaar beperkt aantal klanten toe op testnetwerk 5g

T-Mobile begint volgend jaar met een bètatest van zijn 5g-netwerk. Klanten kunnen dan met een 5g-telefoon op een testnetwerk om het uit te proberen. T-Mobile wil eind volgend jaar een landelijk dekkend 5g-netwerk hebben.

Met de test wil T-Mobile erachter komen hoe klanten het 5g-netwerk ervaren, maar de test gaat niet om zaken als ontvangst van het signaal of tuning van antennes, zegt woordvoerder Janneke Versteeg tegen Tweakers. "Het gaat ons om de ervaring van eindgebruikers, hoe zij 5g gebruiken en hoe dat verschilt van 4g." Het testen van zaken als het bereik gebeurt intern, zo benadrukt zij.

De provider nodigt testers eerst uit bij een demonstratie en enkele maanden later kunnen ze met een voor de test geleverde 5g-telefoon van Oppo op een testnetwerk van T-Mobile, dat vermoedelijk in een groter gebied gaat werken. De tests vinden plaats op de 3,5GHz-band, een belangrijke frequentie voor 5g die in de komende jaren nog niet beschikbaar zal zijn in Nederland.

De test zal zijn met tien tot twintig personen, zegt Versteeg. "Vooral bij de demo-opstelling zou het lastiger worden om met meer mensen te gaan testen, want dan halen we wellicht niet de snelheden die we met minder mensen wél zouden halen." Mensen met interesse kunnen zich inschrijven via een site van Oppo. Het is nog onbekend wat de precieze voorwaarden zijn, omdat de link op de site nog niet naar een pagina met voorwaarden leidt.

T-Mobile wil eind volgend jaar 5g gaan aanbieden, maar dat zal niet op de geteste 3,5GHz-frequentie zijn. Met een binnenkort te houden veiling komt frequentieruimte vrij op de banden 700MHz, 1400MHz en 2100MHz. Het snelste 5g is mogelijk met hoge frequenties, de zogenoemde mmWave-banden. Licenties daarvoor lopen, door het beperkte bereik, vermoedelijk via lokale overheden.