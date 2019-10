T-Mobile wil dekking op zee verbeteren door gebruik faciliteiten windmolenparken

Provider T-Mobile wil de dekking op zee, buiten de territoriale wateren van Nederland, verbeteren door gebruik te maken van de transformatorplatformen die komen op windmolenparken. Hoogspanningsbedrijf TenneT is nu bezig met die transformatorplatformen.

De zendmasten en antennes gaan ondersteuning bieden voor 3g en 4g. Later zal daar 5g bijkomen, meldt T-Mobile. Daarmee moet bellen en internetten op delen van de zee een stuk vlotter gaan dan nu mogelijk is. Onder meer de visserij en pleziervaart moeten profiteren van de betere bereikbaarheid.

Mobiele verbindingen op zee zijn nu beperkt mogelijk. KPN bouwde enkele jaren geleden op een enkele plek dekking op de Noordzee, terwijl werkplekken buiten de kust, zoals booreilanden en olieplatformen, veelal via straalverbindingen vaste lijnen hebben. Ook via satelliet is internet beschikbaar, maar dat is relatief langzaam en duur.

Het netwerk werkt tot ongeveer vijftig kilometer uit de kust. Omdat het gaat om de economische zone van Nederland, mag T-Mobile daar dekking bieden binnen de huidige vergunningen. Voor zakelijke klanten gaat T-Mobile een samenwerking aan met dienstverlener Mr James, zo zegt de provider.