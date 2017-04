Door Olaf van Miltenburg, woensdag 19 april 2017 11:31, 1 reactie • Feedback

T-Mobile wil eind dit jaar of begin volgend jaar beginnen met het aanbieden van snel mobiel internet tijdens vluchten in Europa. De aanbieder heeft samen met Inmarsat de infrastructuur op basis van satellieten en lte-masten gereed voor het luchtruim boven Nederland en de Noordzee.

Het moederbedrijf van T-Mobile Nederland, Deutsche Telekoom, heeft de infrastructuur voor Europa bijna gereed en wil eind 2017 beginnen met het aanbieden van zijn European Aviation Network in de grootste West-Europese landen. Dit netwerk werkt door middel van een combinatie van communicatiesatellieten en speciale lte-masten op de grond. In Nederland heeft T-Mobile die masten voor EAN geactiveerd. In totaal moeten er meer dan driehonderd lte-masten voor het netwerk geplaatst worden.

Vliegtuigen krijgen signaal van Inmarsats S-band-satellieten die gebruikmaken van twee 15MHz-frequentiebanden. Daarnaast worden vliegtuigen uitgerust met ontvangers voor het lte-signaal vanaf de grond. EAN maakt gebruik van lte-basisstations en Remote Radio Heads van Nokia. De combinatie van technieken zorgt voor een totale netwerkcapaciteit van 50Gbit/s.

Welke bandbreedte reizigers afzonderlijk kunnen verwachten is niet bekend, maar volgens T-Mobile is het voldoende om filmpjes te kijken en te videobellen in het vliegtuig. Momenteel wordt er al internet aangeboden tijdens veel vluchten, maar de snelheid hiervan is meestal niet hoog. Volgens T-Mobile is het een complexe operatie om snel internet te leveren aan vliegtuigen die op 8 kilometer hoogte met 1000 kilometer per uur over het Europese luchtruim vliegen. Onder andere moet gecompenseerd worden voor het dopplereffect. De bedrijven gebruiken hiervoor apparatuur van het bedrijf Thales.