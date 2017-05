Door Julian Huijbregts, woensdag 3 mei 2017 11:52, 58 reacties • Feedback

Wie in Vlaanderen een nieuwbouwhuis wil neerzetten of een grondige renovatie uit wil voeren, krijgt daarvoor alleen nog een vergunning als er infrastructuur wordt aangelegd die toegang tot breedbandinternet mogelijk maakt.

Vergunningsaanvragen die na 31 december 2016 zijn ingediend, moeten voldoen aan de nieuwe eis. Concreet komt het erop neer dat in de plannen meegenomen moet worden dat er infrastructuur voor een breedbandverbinding wordt aangelegd. Het gaat om 'fysieke binnenhuisinfrastructuur tot de netwerkaansluitpunten'. In principe lijkt een aansluiting op het dsl-kopernetwerk daarmee voldoende te zijn.

De maatregel is gedeeltelijk een omzetting van een Europese richtlijn die de kosten van de aanleg van een breedbandverbinding omlaag moet brengen. De wens van Europa is dat alle burgers toegang krijgen tot een verbinding met een downloadsnelheid van 30Mbit/s en bij de helft van alle Europeanen moet dat 100Mbit/s zijn.

Met de regel wil de regering voorkomen dat mensen nadat zij een huis kopen, vaststellen dat er geen mogelijkheid tot breedbandinternet is. Volgens de recentste informatica-barometer van de FOD Economie had 18,2 procent van de huishoudens in 2015 geen internettoegang. Ongeveer de helft daarvan vond een internetaansluiting 'niet nodig' en zo'n 45 procent vond de kosten voor het materiaal of de verbinding te hoog.

De Vlaamse Regering heeft de stedenbouwkundige verordening in principe goedgekeurd. Er wordt nog wel advies ingewonnen bij de Raad van State. Bijgebouwen, gebouwen met een militaire functie en toeristische verblijven krijgen een ontheffing.