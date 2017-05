Door Julian Huijbregts, woensdag 3 mei 2017 11:06, 4 reacties • Feedback

Volgens gamewebsite Kotaku is de komst van een game die Nintendo's Mario-wereld combineert met de Raving Rabbids van Ubisoft, bevestigd. De website zegt beeldmateriaal van het spel te hebben gezien. De game zou in augustus of september uitkomen voor de Switch.

Kotaku meldt dat de game Mario + Rabbids Kingdom Battle gaat heten. De website heeft art assets ingezien, maar de anonieme bron heeft verzocht die niet te publiceren. Volgens Kotaku maken de afbeeldingen duidelijk dat het spel wordt ontworpen met de Snowdrop-engine van Ubisoft. Die engine werd voor het eerst gebruikt voor Tom Clancy's The Division. Ook South Park: The Fractured but Whole is met de engine gemaakt.

De afbeeldingen zouden ook tonen dat het gaat om een rpg met turn-based gevechten. Het spel zou lokaal met twee spelers in co-op te spelen zijn en een humoristische insteek hebben. Kotaku meldt dat er acht speelbare personages zijn: Mario, Luigi, Yoshi, Peach en vier Rabbids, die verkleed zijn als de vier genoemde Nintendo-personages.

In november kwam er voor het eerst informatie naar buiten over de game. Website Let's Play Video-games zei toen dat het spel Mario RPG: Invasion of the Rabbids heette, maar misschien was dat niet de definitieve titel. Ubisoft zou de game ontwikkelen onder streng toezicht van Nintendo. Wellicht presenteert Ubisoft de game op de E3, die in juni plaatsvindt.

Ubisoft bracht in 2012 de game Rabbids Land uit voor de Nintendo Wii U. De uitgever heeft verschillende Rabbids-games gemaakt, veelal party-games. De games zijn een spin-off van de Rayman-platformgames. De gekke konijnen kwamen in die games voor het eerst voor.