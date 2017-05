Door Julian Huijbregts, woensdag 3 mei 2017 10:39, 46 reacties • Feedback

Unihertz heeft op Kickstarter geld ingezameld om de Jelly te kunnen maken, een kleine smartphone met een 2,5"-scherm die draait op Android 7.0. Het toestel moet in augustus geleverd worden. In winkels gaat de kleine telefoon 109 dollar kosten.

Er komen twee versies van de smartphone. Naast de Jelly met 1GB ram en 8GB opslagruimte komt er de Jelly Pro, die 2GB ram en 16GB opslagruimte heeft. Beide toestellen krijgen een 2,45"-scherm met een resolutie van 432x240 pixels. De soc is een quadcore op 1,1GHz, maar het is niet bekend om welke soc het precies gaat.

Er passen twee nanosims in het toestel en daarnaast is er ruimte voor een micro-sd-kaartje. De verwisselbare accu heeft een capaciteit van 950mAh en de fabrikant claimt dat gebruikers de Jelly tot drie dagen kunnen gebruiken. De stand-bytijd zou zeven dagen zijn. Aan de achterkant zit een achtmegapixelcamera en de frontcamera heeft een resolutie van twee megapixel. De Jelly en Jelly Pro ondersteunen de meeste 4g-netwerken, 802.11n-wifi en bluetooth 4.0.

Een uur nadat het project op Kickstarter verscheen, was de benodigde 30.000 dollar opgehaald. Op het moment van schrijven is ruim 113.000 dollar ingezameld en de campagne heeft nog een ruime maand te gaan. Wie het project steunt, krijgt voor 79 dollar een exemplaar van de Jelly, als het project slaagt. De Jelly Pro kost op Kickstarter 95 dollar.

Unihertz zegt dat de goedkoopste Jelly 109 dollar gaat kosten in winkels. Omgerekend en met btw is dat zo'n 121 euro. De Jelly Pro moet in winkels komen te liggen voor 125 dollar. Mensen die het project steunen, moeten in augustus hun toestel krijgen. Wanneer de Jelly-smartphones in de winkels liggen, is nog niet duidelijk.

De Chinese fabrikant is in april vorig jaar begonnen met het ontwerp en heeft begin dit jaar de eerste prototypes geproduceerd. In maart zijn er testexemplaren gemaakt die naar verschillende media zijn gestuurd, waaronder Business Insider en YouTube-kanaal Unbox Therapy.