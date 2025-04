Unihertz kondigt kleinste 5G-smartphone tot nu toe aan: 128x62mm met 5"-lcd

Het Chinese merk Unihertz heeft de Jelly Max aangekondigd en op Kickstarter gezet. Met een formaat van 128,7x62,7mm is het de kleinste smartphone met 5G-ondersteuning tot dusver. De fabrikant heeft het Kickstarter-doel van 91.801 euro binnen twintig minuten gehaald.

Op het moment van schrijven hebben zo'n 700 backers in totaal meer dan 150.000 dollar ingelegd om de smartphone te krijgen. Backers krijgen tot 40 procent korting op de telefoon, die later dit jaar algemeen beschikbaar moet komen voor 339 dollar.

Naast de afmetingen van 128,7x62,7mm is de smartphone 16,3mm dik en weegt hij 180g. Vergeleken met andere Unihertz-telefoons in de Jelly-serie is de Max relatief groot. De Jelly Star van vorig jaar was met 95x50mm een van de kleinste Android-smartphones op de markt. De afmetingen van de Max komen meer in de buurt van die van de iPhone 13 mini. De vorige Unihertz-telefoons hadden echter enkel ondersteuning voor 4G-netwerken, terwijl de Max ook 5G ondersteunt. Daarmee wordt het apparaat als het op de markt verschijnt, waarschijnlijk de kleinste 5G-telefoon tot dusver.

De 5,05"-lcd heeft een resolutie van 1520x720 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz. In de behuizing zit een 4000mAh-accu die op te laden is met 66W. De telefoon heeft een MediaTek Dimensity 7300 5G-soc, die op een 4nm-procedé is gebakken. Deze octacorechipset heeft vier cores met een maximale kloksnelheid van 2,0GHz plus vier 2,5GHz-cores. De smartphone heeft 12GB werkgeheugen en 256GB opslag.

De hoofdcamera heeft een maximale resolutie van 100 megapixel, de telefotolens een van 8 megapixel en de maximale resolutie van de frontcamera bedraagt 32 megapixel. De Jelly Max heeft verder een vingerafdrukscanner aan de achterkant, een infraroodzender, een USB-C-aansluiting en ondersteuning voor NFC, Bluetooth 5.4 en Wi-Fi 6E. Aan de achterkant bevinden zich twee notificatieleds.

Unihertz is een Chinees merk dat zich richt op nichetelefoons, waarvan de Jelly-serie de kleine telefoons vormen. Het merk zamelt steevast geld in via Kickstarter. Dat gebeurde eerder onder meer met de Jelly Star, Jelly 2 en Jelly.