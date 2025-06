Unihertz kondigt BlackBerry-achtige Titan 2-smartphone aan met Android 15

De Chinese fabrikant Unihertz kondigt de opvolger aan van zijn op een BlackBerry Passport geïnspireerde smartphone: de Titan 2. Het toestel heeft een qwertytoetsenbord, draait op Android 15, wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 7300-chip en is dunner dan zijn voorganger.

De Titan 2 is dunner en lichter dan zijn voorganger, met een dikte van 10,85mm en een gewicht van 235g. Ter vergelijking: de originele Titan is 16,65mm dik en weegt 303g. Het nieuwe toestel heeft nu twee schermen: een primair scherm van 4,5" en een kleiner 2,5"-scherm voor het tonen van meldingen en widgets, en het maken van selfies. Het hoofdscherm is iets kleiner dan bij de Titan, maar met een iets betere resolutie van 1440x1440 pixels in plaats van 1420x1438 pixels.

Het toestel wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 7300-chip en is voorzien van 12GB werkgeheugen en 512GB opslag. Daarnaast krijgt de Titan 2 verbeterde camera's: een 50-megapixelhoofdcamera, een 8-megapixeltelecamera en een 32-megapixelselfiecamera. De voorganger, die in 2019 uitkwam, had enkel een primaire camera van 16 megapixel en een frontcamera van 8 megapixel. De iets kleinere 5050mAh-accu van de Titan 2 ondersteunt 33W-snelladen.

Volgens de fabrikant is het qwertytoetsenbord van het toestel vernieuwd om een comfortabelere typervaring te bieden. Gebruikers kunnen aangepaste sneltoetsen voor lang en kort indrukken instellen voor alle lettertoetsen en het is mogelijk om te scrollen door met een vinger over het toetsenbord te vegen. De Titan 2 ondersteunt daarnaast Bluetooth 5.4 en is voorzien van een vingerafdrukscanner.

Unihertz verkoopt de Titan 2 via crowdfundplatform Kickstarter. Het bedrijf heeft op het moment van schrijven bijna 700.000 euro opgehaald, waarmee het doel van 86.119 euro ruim is behaald. Het toestel krijgt een verwachte adviesprijs van 399 dollar (ongeveer 343,50 euro). Preorderen is mogelijk vanaf 269 dollar (ongeveer 233 euro).