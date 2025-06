Google Earth laat gebruikers nu ook historische Street View-beelden bekijken

Google laat gebruikers nu ook historische Street View-beelden bekijken in Google Earth. De functie om locaties uit het verleden virtueel te bezoeken, is sinds vorig jaar al beschikbaar in Google Maps.

Ter gelegenheid van het twintigjarige bestaan van Google Earth later deze maand, kondigt Google de komst van historische Street View aan. Hiermee kunnen gebruikers zien hoe een locatie door de jaren heen is veranderd. De nieuwe optie voor historische beelden verschijnt in de toolbar van Google Earth, waarbij gebruikers kunnen navigeren tussen het heden en beschikbare momenten uit het verleden.