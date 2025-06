MindsEye-ontwikkelaar kondigt 'mogelijke ontslagen' aan vlak na gamerelease

Build a Rocket Boy bevestigt een komende reorganisatie 'die mogelijk kan leiden tot ontslagen'. De studio van voormalig GTA-hoofdontwikkelaar Leslie Benzies bracht onlangs zijn eerste game MindsEye uit, die veel negatieve recensies kreeg door vele bugs en prestatieproblemen.

Build a Rocket Boy bevestigt aan IGN dat er interne veranderingen binnen het team aankomen. De ontwikkelaar zegt 'zoveel mogelijk mensen' die worden getroffen een nieuwe rol binnen het bedrijf toe te willen wijzen, maar meldt ook dat het proces 'kan leiden tot ontslagen'. Volgens ingewijden treft de reorganisatie mogelijk meer dan honderd medewerkers. In totaal heeft de studio rond de vijfhonderd medewerkers, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk.

Sinds de release van MindsEye stroomden er klachten binnen over bugs, glitches, gamecrashes en andere prestatieproblemen. Het spel ontving overwegend slechte reviews en streamers kregen het verzoek om gesponsorde livestreams uit te stellen, ook vlak voor aanvang van de streams.

MindsEye is een futuristische actiegame die zich afspeelt in de fictieve woestijnstad Redrock. Door AI en menselijke hebzucht ligt de wereld op de rand van de afgrond. Spelers kruipen in de huid van voormalig soldaat Jacob Diaz, dankzij zijn neurologisch implantaat beter bekend als MindsEye. De singleplayergame is sinds 10 juni uit voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X/S.