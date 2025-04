Studio van ex-GTA-hoofdontwikkelaar toont teaser van futuristische actiegame

Build a Rocket Boy, de nieuwe studio van voormalig GTA-hoofdontwikkelaar Leslie Benzies, heeft de futuristische actiegame MindsEye aangekondigd. Deze game wordt via Everywhere gespeeld, een Roblox-achtige dienst waar spelers games kunnen maken.

In de korte teaser is te zien hoe de vermoedelijke hoofdrolspeler achter zijn oor een implantaat heeft gekregen, waarmee hij een robot op afstand kan besturen. Dat implantaat, de MindsEye, lijkt tegen zijn zin in bij hem te zijn geplaatst. Verder zijn meerdere actiescenes te zien, zoals een fragment waarin soldaten uit een helicopter stappen en de hoofdrolspeler uit het raam van een auto op een andere auto schiet.

MindsEye is te spelen via Everywhere, een dienst die Build a Rocket Boy vorig jaar op Gamescom aankondigde. Everywhere is een dienst waarin de focus lijkt te liggen op content die door gebruikers is gemaakt. In Everywhere staat de sociale hub Utropia centraal, een futuristische stad die omgeven is door biomen zoals vulkanen en ravijnen, schrijft onder meer VideoGamesChronicle.

Utropia heeft vier districten, waaronder een Combat en Racing District. In deze districten kunnen spelers Quake-achtige deathmatches spelen en racen in futuristische buggies. Spelers kunnen in deze districten zelf ook levels creëren. Zo toonde de ontwikkelaar een level waarin spelers vijanden moeten neerschieten en schakelaars moeten raken, waarna het level volloopt met water. Gebruikers kunnen die levels maken met de door de ontwikkelaar gemaakte creation suite ARC-adia.

In het Creation District kunnen spelers gemaakte games, levels of kleinere objecten met elkaar delen. In het Collection District worden bijzondere of populaire levels getoond. Het Entertainment District bestaat weer uit kleinere kamers, waaronder een bioscoop, een DJ-deel, een museum met concept art en de Game Lobby. In die Game Lobby moet MindsEye straks te spelen zijn.

Everywhere

Build a Rocket Boy benadrukt dat MindsEye los van Everywhere zal staan en het de twee concepten voor een groot deel los van elkaar ziet. Everywhere wordt een game die uitgebracht wordt in verschillende hoofdstukken, waarbij het ene hoofdstuk meer focust op singleplayer en het andere op multiplayer. Gebruikers zouden wel assets uit MindsEye kunnen gebruiken voor Everywhere.

Het is niet direct duidelijk hoe het verdienmodel van Build a Rocket Boy werkt, al zegt de ontwikkelaar tegen pay-to-win en nft's te zijn. Het betalen voor cosmetische verbeteringen 'ligt meer voor de hand', aldus Leslie Benzies tegen het gamemedium. Vermoedelijk wordt MindsEye ook betaald.

Leslie Benzies was tot 2016 de hoofdontwikkelaar bij Rockstar North en werkte vanaf Grand Theft Auto III aan alle GTA-games, tot aan GTA V en GTA Online. Begin 2016 vertrok hij bij de studio, nadat hij al twee jaar met verlof was. Dat vertrek was niet amicaal en Benzies eiste later 150 miljoen dollar aan misgelopen royalty's. Na zijn vertrek startte hij Build a Rocket Boy, dat mede door NetEase wordt gefinancierd. Everywhere moet dit jaar in bèta verschijnen. Wanneer MindsEye uitkomt, is nog niet bekend.