'Singleplayer-dlc GTA V werd geschrapt wegens succes GTA Online'

Joseph Rubino, een voormalig medewerker van Rockstar Games, claimt dat er geen singleplayer-dlc voor GTA V is gemaakt omdat GTA Online zo succesvol bleek te zijn. Er zouden wel enkele ideeën uit de dlc in GTA Online zijn verwerkt.

Rubino zegt tijdens de SanInPlay-podcast dat hij een van de editors en camera-artiesten was bij Rockstar Games tijdens de ontwikkeling van Grand Theft Auto V. De man werd naar eigen zeggen ondergebracht in een team dat GTA Online moest doorontwikkelen, terwijl er ook een team werd gevormd dat de ontwikkeling van de singleplayer-dlc voor GTA V voor zijn rekening zou nemen. In deze dlc was volgens Rubino een grote rol weggelegd voor een van de drie hoofdpersonages uit de game: Trevor. Deze rol werd gespeeld door acteur Steven Ogg.

Rubino claimt dat de ontwikkeling van de singleplayer-dlc al voor de helft was voltooid toen Rockstar er uiteindelijk de stekker uittrok. "Het was een zakelijke beslissing", meent Rubino. "Toen GTA Online uitkwam, bleek het project financieel enorm lucratief te zijn. Nu ik hierop terugkijk, denk ik dat Rockstar beide projecten had kunnen uitvoeren", stelt de man.

GTA V kwam in september 2013 uit. De game verscheen toen voor de PS3 en Xbox 360, maar werd later ook uitgebracht voor de pc, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X en S. In februari van dit jaar raakte bekend dat het spel al meer dan 195 miljoen keer was verkocht. De game was daarmee de op-een-na bestverkopende game ooit.

In december van 2023 publiceerde Rockstar Games een eerste trailer van Grand Theft Auto VI. Het spel speelt zich af in Vice City in de fictieve staat Leonida en bevat een vrouwelijk hoofdpersonage genaamd Lucia. GTA VI verschijnt in 2025 voor PlayStation 5- en Xbox Series-consoles.

GTA V PlayStation 5 Xbox Series X screenshots
GTA V PlayStation 5 Xbox Series X screenshots

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 06-07-2024 11:49 147

06-07-2024 • 11:49

147

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Grand Theft Auto V

vanaf € 8,51

4.5 van 5 sterren

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Reacties (147)

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Changshan 6 juli 2024 12:04
"Nu ik hierop terugkijk, denk ik dat Rockstar beide projecten had kunnen uitvoeren"

Frappant hoe dit voor zoveel bedrijven een valkuil blijft. Je zwemt in het geld doordat je een melkkoe gevonden hebt, en gaat vervolgens eenzijdig in die melkkoe investeren, zonder daarnaast het 'merk' achter de melkkoe verder te ondersteunen. Waarom zou je in godsnaam een singleplayer-DLC niet kunnen zien als een uithangbord voor het Online-gebeuren? Iedereen blij, zou je denken...
Rabb @Changshan6 juli 2024 17:55
Waarom zou je een uithangbord maken voor een product waar iedereen allang mee wegloopt? Bedrijven zoeken tractie en gaan daar vervolgens vol gas op inzetten.

GTA Online wint het op die manier van GTA V
Apex wint het van TitanFall 3
kozue @Rabb7 juli 2024 07:14
Omdat het natuurlijk niet alleen een uithangbord is. Er zullen genoeg geïnteresseerden zijn geweest om de SP DLC te kopen, en daarmee de ontwikkelkosten dubbel en dwars er weer uithalen. Waarom alleen op het online gebeuren focusen als je beide kunt doen? Ze hoeven zich niet te limiteren tot 1 ding. Het is niet alsof online spelers daarmee zouden stoppen alleen omdat er ineens wat SP content bij was ofzo. Het zijn gewoon extra inkomsten.
Rabb @kozue7 juli 2024 13:38
Omdat Online met dezelfde moeite een veelvoud aan geld binnen brengt.

Als je met SP 1 miljoen ontwikkel kosten omzet in 5 miljoen winst, maar met Online 1 miljoen omzet in 15 miljoen gaat vrijwel ieder bedrijf inzeten op Online.

Zeker als ze denken dat de SP qua werk 3 spellen in 1 was.
kozue @Rabb8 juli 2024 07:28
Dat is dan alsnog 5 miljoen die ze laten liggen. Terwijl ze groot genoeg zijn om beide naast elkaar te doen. Gewoon wat extra developers aannemen. Het hoeft geen of-of te zijn.
James Pond @kozue8 juli 2024 15:05
" Terwijl ze groot genoeg zijn om beide naast elkaar te doen."

Ze waren volop bezig met RDR2..

Dus nee?
Tha_Clown @Rabb8 juli 2024 14:12
Wat zou jij kiezen als je makkelijk 2 miljoen kan investeren?

1 miljoen investeren voor 14 miljoen winst
of
2 x 1 miljoen investeren voor 18 miljoen winst
Rabb @Tha_Clown9 juli 2024 11:46
Ik zelf had dlc gemaakt voor GTA V.

Rockstar zou 2x 1 miljoen investeren om 28 miljoen winst te maken.
PuzzleSolver @Rabb7 juli 2024 13:33
Ik had de DLC gekocht en ik vond niets aan GTA V online. Gemiste inkomsten dus want het zijn 2 verschillende producten in dezelfde game wereld.
Carlos0_0
@Changshan6 juli 2024 12:43
Inderdaad nog meer mensen juist blij en nog meer inkomsten, want genoeg die de dlc zouden kopen.
Blue_Entharion @Carlos0_06 juli 2024 17:35
Als ze er nog wat thematische multiplayer items bij zouden bundelen hadden een hoop multiplayer spelers het er nog wel bij gekocht denk ik.
Megasyb @Blue_Entharion7 juli 2024 08:59
Misschien was ik dan juist daardoor de MP wel gaan spelen i.p.v. helemaal niet.
Carlos0_0
@Blue_Entharion6 juli 2024 17:37
Ja denk ik ook wel inderdaad.
sdk1985 @Changshan6 juli 2024 19:39
Omdat je geld moet omzetten in de juiste resources. Dat kost tijd en moeite. Tevens sta je voor een bepaalde kwaliteit. Je kunt niet zomaar 100 kan erbij gooien en hopen dat het goed gaat.
StackMySwitchUp @sdk19857 juli 2024 08:58
Kwaliteit? Heb je GTA online wel eens gespeeld? Het is basically crack voor materialistische machos, en ze zetten vol in op het verdienmodel door items steeds duurder te maken en missies om geld te verdienen saai en repetitief te maken. Cheaters zijn er in overvloed en bugs worden niet gefixt, de netcode is vreselijk, het is een schim van de single player ervaring.
James Pond @StackMySwitchUp8 juli 2024 15:06
Kwaliteit ten opzichte van andere games in het genre. Oh wacht, die zijn er niet op deze schaal en mogelijkheden.
erwinwernars @Changshan7 juli 2024 11:36
Een bedrijf kijkt waar je het snelst geld uit te halen valt. Ik snap dat je als gta liefhebber het anders had gezien, maar offline verhuisd meer dan online gaming dat is wat de nieuwe generatie graag speelt.

Je moet je durven veranderen als groot bedrijf en dat is wat rockstar met gta 5 heeft gedaan. Ze hebben de melkkoe gewijzigd en ja ze zijn online nu aan het uitmelken, maar het is wel iets nieuws.
Jeanpaul145 @Changshan7 juli 2024 16:35
De gedachtegang, terecht of niet, is grofweg "Dit levert verdomd veel geld op, en investeren in iets anders levert minder op. En een dief van m'n eigen portemonnee (of dat van het bedrijf) ben ik niet".
jellybrah 6 juli 2024 12:09
We weten ondertussen dat geld belangrijker is dan een artistiek en kwalitatief hoogstaand spel afleveren daar bij Rockstar. Ik verwacht dan ook 0,0 van gta 6
Hunter98X @jellybrah6 juli 2024 13:36
Met Red Dead Redemption 2 is het toch ook goed gekomen? Ontzettend goeie game waar veel mensen erg over te spreken zijn.
rmk_ @Hunter98X6 juli 2024 16:51
Red Dead Redemption 2 is nou net het voorbeeld waarom Rockstar kiest voor geld over een hoogstaand spel afleveren. Ook daar was de online modus belangrijker en lucratiever dan een singleplayer DLC uitbrengen.
k995 @rmk_6 juli 2024 17:24
? Het spel is gewoon goed , dlc veranderd daar weinig aan.
menne @rmk_7 juli 2024 07:46
Met RDR2 hebben ze toch een gigantisch hoogstaand spel afgeleverd? :?
rmk_ @menne7 juli 2024 22:21
Bij RDR2 is er nooit een singleplayer DLC geweest. RDR Online is één grote melkkoe. Vergelijkbaar met een mobilegame waar alles één enorme grind is óf je moet flink in-game currencies gaan kopen.

Nog frustrerender, om meer gamemodes te ontgrendelen dan alleen wat te kunnen rondhobbelen op je paard heb je die currencies voor nodig. En alleen die gamemodes maken het makkelijker die currencies te krijgen.

Verder ontbreekt er een hoop in Online en zitten er genoeg bugs in die nooit meer gepatcht gaan worden. Dus om nou te stellen dat het gigantisch hoogstaand is?
menne @rmk_8 juli 2024 08:44
Ik kan weinig games bedenken die een hogere kwaliteit en aandacht voor details hebben dan RDR2. Ik heb het dan gewoon over de base game, niet of ze wel of niet dlc hebben uitgebracht etc. De base game is de base game, en als single player weet ik niet van een game met hogere kwaliteit en detail eerlijk gezegd. Die zal er vast zijn (cyberpunk? Elden ring?), maar dan zal RDR2 er niet ver onder zitten.

OP had het over “We weten ondertussen dat geld belangrijker is dan een artistiek en kwalitatief hoogstaand spel afleveren daar bij Rockstar.” Dit lijkt mij gewoon ontkracht obv de RDR2 base game. Tuurlijk zal het in gta 6 online weer niet ontbreken aan geld melkerij etc wat ik ook erg jammer vind..

[Reactie gewijzigd door menne op 22 juli 2024 13:27]

rmk_ @menne8 juli 2024 14:23
Ik ben het helemaal met jou eens dat de singleplayer geweldig is. En als RDR Online niet bestond was het ook een gigantisch hoogstand spel geweest. Alleen zit Online er wel bij en is dat waar ze nu nog steeds de meeste aandacht aan geven met promoties en reclame en dat doet toch best wel af van het geheel.

Alsof je een menu besteld in een restaurant waar het bijgerecht matig is maar ze dat tot op heden promoten als het belangrijkst.

[Reactie gewijzigd door rmk_ op 22 juli 2024 13:27]

James Pond @rmk_8 juli 2024 15:18
Dat online staat toch volledig los van de singleplayer wat gewoon een 10/10 is, en door geen enkel bedrijf gematched kan worden.
Djerique @Hunter98X6 juli 2024 15:05
RDR2 is absoluut een van de beste game ooit gemaakt.

Echter is hier ook nooit single player DLC voor gekomen, wat bij RDR1 wel het geval was (Undead Nightmare, etc.).

DLC hoeft ook niet perse IMHO, maar ze hadden beter tijd kunnen besteden om Red Dead Online goed uit te werken.

Het is al veel beter dan het was, maar je verveelt je al snel dood vergeleken met Singleplayer.
iew @Djerique6 juli 2024 19:51
En in de multiplayer van RDR 1 had je ook invite only sessies, iets dat ook in GTA online zit maar nooit in RDR online is gekomen, iets waar de playerbase wel steeds om gevraagd heeft, maar ik ben zelf van mening dat RedDead Online niet echt een succes mocht worden ivm GTA, nooit werd er naar de Rdr online players geluisterd terwijl het enorm veel potentie had.
StackMySwitchUp @Djerique7 juli 2024 09:00
Ik heb me in RDR online nog het meest vermaakt met alle bugs in het begin :+
Megasyb @Hunter98X7 juli 2024 09:01
En waar is Undead Nightmare 2 dan? :( :'(

[Reactie gewijzigd door Megasyb op 22 juli 2024 13:27]

geerttttt @jellybrah6 juli 2024 12:42
Nou ja, ja en nee. Het is absoluut een bedrijf die van veel geld houdt, maar dat ze al zo lang werken aan GTA 6 geeft toch wel weer dat ze ook wel een bepaalde standaard willen vasthouden.

Je hebt ook partijen zoals EA, die gewoon zeer frequent games uitpoepen in een bestaande succesvolle franchise, om maar zoveel mogelijk te cashen.
dengregg @geerttttt6 juli 2024 14:20
dat lang werken is vermoedelijk ook dankzij de inkomsten van GTA V. Waarom zou je een nieuwe versie uitbrengen als je oude spel nog een klein fortuin aan geld laat binnenkomen?
Benjamin- @dengregg6 juli 2024 17:45
Ook aan GTA 5 werkte ze lang, namelijk 5 jaar, en dat met meer dan 1000 mensen.

GTA Online maakte het dat ze lang niet hoefde te focussen op GTA 6, niet dat ze niet hun tijd nemen om een goed spel te ontwikkelen.
James Pond @dengregg8 juli 2024 15:18
"dat lang werken is vermoedelijk ook dankzij de inkomsten van GTA V"

Onzin. Bronnen aub.
xenn99 6 juli 2024 11:59
Dit is toch al jaren bekend? Lijkt mij geen nieuws.
Forbes schreef dit artikel al in 2017..

Zelf ben ik een groot fan van GTA Online, dus ik heb de single player dlc nooit gemist maar wel jammer voor de mensen die hier echt op zaten te wachten.

[Reactie gewijzigd door xenn99 op 22 juli 2024 13:27]

Alxndr @xenn996 juli 2024 12:21
Ik heb online 3x geprobeerd en ik vond het het perfect voorbeeld waarom ik een singleplayer ben. Brakke lobby/matching, en te veel lui die lopen te trillen/klooien naar mijn smaak.

Ik houd mn hard vast ten aanzien van de het online aspect in GTA VI, ben bang dat het nog veel harder gepusht en uitgemolken gaat worden. Ik durf niet te hopen dat ze hun lesje geleerd hebben en dit keer wel ook singleplayer DLCs gaan maken.

Ben ook benieuwd hoeveel tijd er nu tussen de console en pc release gaat zitten, is de PC versie überhaupt al officieel genoemd?
Zackito @Alxndr6 juli 2024 12:25
Welk lesje zouden ze geleerd moeten hebben dan?
Sigmund1 @Zackito6 juli 2024 12:43
Ik weet niet waarom je reactie een 0 krijgt, maar je hebt wel gelijk. GTA online heeft ze zo ongeloofelijk veel winst opgebracht, als bedrijf is dit een groot succes. Dus het lesje dat ze geleerd hebben: GTA online moeten we nog meer uitmelken.

Edit: kleine typo

[Reactie gewijzigd door Sigmund1 op 22 juli 2024 13:27]

Dennahz @Sigmund16 juli 2024 19:42
Dan verloochenen ze hun roots en eigenlijk het spel zoals het zou moeten zijn. Singleplayer is #1, online zou bijzaak moeten zijn.
NMN1665 @Dennahz6 juli 2024 21:33
Want dat is een in steen geschreven wet?
Pim0377 @NMN16656 juli 2024 22:07
Nou, als je het heel letterlijk opvat, dan begint elke game bij single player, hoe je dat ook wil definieren, want jij, wie dan ook, start de game en jij bent 1 single player.
Dat jij van daaruit automatisch inlogt in een systeem om samen met anderen te kunnen spelen, verandert niks aan het feit, dat jij, om daar uberhaupt aan deel te kunnen nemen, eerst een single player account moet aanmaken.
NMN1665 @Pim03776 juli 2024 23:54
Nee sorry helaas. Die vlieger gaat niet op. Volgens deze gedachte gang kan een maker nooit meer een ander pad bewandelen want je hebt je “ oorsprong” ergens anders.
Pim0377 @NMN16657 juli 2024 08:52
Ben ik helemaal met je eens hoor, maar mijn post ging dan ook niet over roots verloochenen, maar wat mijn naar mijn idee een definitie van een single player account is :)
Maar toegegeven, ik was wel wat met woorden aan het goochelen daar ja :)
nullbyte @Pim03776 juli 2024 22:33
Als je maar met genoeg woorden Goochelt dan kan je alles geloofwaardig laten klinken.
Pim0377 @nullbyte6 juli 2024 23:45
Dat klopt helemaal, maar dat doet niks af aan het feit dat wat ik vertelde in die post, toch echt waar is.
Zackito @Pim03777 juli 2024 07:24
Pim, er komt toch gewoon een singeplayer? Dus waar heb je het over?

Een GTA zonder SP ga ik niet spelen, jaren lang SAMP gespeeld maar dat heb ik nu wel gezien.
B Tender @Dennahz8 juli 2024 10:24
Als ik zou moeten kiezen tussen het verloochenen van m'n roots of enkele (tientallen) miljarden dollars dan zou ik het ook wel weten :)
James Pond @Dennahz8 juli 2024 15:20
Ze komen toch met een singleplayer avontuur?

DLC is niks over gezegd.
Kopri @Sigmund16 juli 2024 14:22
Ja, dat blijkt ook maar weer uit de overname van FiveM terwijl ze singleplayer mods de grond in gewerkt hebben een tijd geleden. Bijvoorbeeld toen ze OpenIV offline hadden gehaald.
nullbyte @Zackito6 juli 2024 22:28
Red Dead Redemption online werkt niet, zonder voertuigen en overige moderne hebbedingetjes werkt het GTA Online principe niet. Het is beter om voor Red Dead 3 wel Single player content te maken?
pakkiwakki @Alxndr6 juli 2024 12:43
Het feit dat de lobby gewoon de map is en er activities te doen waren vond ik vet.
In die lobby dan Heists en multiplayerstories spelen met vrienden was dan ook leuk.

Maar de loadingtimes, onhandig samen kunnen spelen hebben het voor mij verpest en had ik naast online ook wel graag een SP DLC gehad.
jimzz @pakkiwakki6 juli 2024 15:51
Het spel is erg vet, multiplayer ook. Wat niet zo vet is is dat er zeker 10 jaar lang vrijwel alleen maar lobbies met cheaters waren die het spel naar mijn mening zwaar verneukt hebben. Bijvoorbeeld heel de lobby die ontploft en dat 20x achter elkaar doet. Je character level ongevraagd 8000 maken (is mij overkomen, rockstar gevraagd dit te herstellen naar wat t hoorde te zijn, maar die zeiden je moet een nieuwe character aanmaken.... wait what????)

Heb t nu pas weer eens geprobeerd en het lijkt er op dat er een stuk minder cheaters zijn, dus wellicht is het nu weer interessant om op te pikken.

Ik heb t overigens over de pc versie, durf niet te zeggen hoe het op consoles is gezien ik daar geen ervaring mee heb.
Autriv @Alxndr6 juli 2024 14:19
"Ik durf niet te hopen dat ze hun lesje geleerd hebben en dit keer wel ook singleplayer DLCs gaan maken."

Welke lesje doel je op? GTA Online heeft Rockstar bakken en bakken met geld verdiend. Dus als ze een lesje hebben geleerd dan is dat "fuck de singeplayer updates, mensen betalen toch wel"
MauriceDW @Alxndr6 juli 2024 18:42
Helaas hebben ze inderdaad een flinke les geleerd, namelijk dat online content zo godsgruwelijk veel geld oplevert….

Doet me denken aan een quote die geloof ik bij Blizzard weg kwam; één skin kan meer opleveren dan een complete singleplayer DLC
Deadsy @Alxndr6 juli 2024 13:26
Er waren inderdaad periodes waar het zeer irritant was.
Ben dus ook blij met private lobbies en zit nu meestal in friends only lobbies
StGermain @Deadsy7 juli 2024 01:14
Werkt alles nu wel in private lobbies? Bvb auto’s naar hun koper rijden ging vrieger niet op een private server. Door al de griefers ben ik er toen maar mee gestopt.
Deadsy @StGermain7 juli 2024 15:40
Paar updates geleden hebben ze een optie toegevoegd.
Kunt daarmee lobbies maken voor alleen crew leden of vrienden etc.

En in deze lobbies kun je alles doen
Zelfs events, maar daarvoor moeten er wel minimaal 3 mensen zijn.
Chefd @Alxndr6 juli 2024 19:22
Online had veel potentie maar werd vooral verneukt door het aantal cheaters/hackers.

Ik denk het beste dat uit Online voortgekomen is zijn de modded multiplayer games, zoals NoPixel community die er RP servers voor host. Waar de server regels optstelt waar spelers zich (grofweg) aan moeten houden. Deze is dan vooral interessant voor streamers die vrijwel in deze werelden leven. Maar er zijn ook meer publiek toegankelijke FiveM servers die Online een stuk interessanter maken.
BlaDeKke @Alxndr6 juli 2024 19:45
Eerste alinea. Exact hetzelfde hier. Ik heb geen andere mensen nodig in een geavanceerde zandbak als gta 5.

Ik heb het multiplayer gespeeld. Op men eigen fivem server. Met vmenu. En samen met vriendjes gespeeld, in onze eigen zandbak, met onze regels, niet die van rockstar.
Beakzz
@Alxndr6 juli 2024 21:53
Ik heb 3000+ uur GTA online gespeeld en niet meer dan 100 uur in openbare lobbies. Voor mij is het gewoon een sp die ik af en toe coop speel met vrienden en aan het begin met Tweakers.
Finraziel
@xenn996 juli 2024 14:02
Nogal een nuance verschil in dat verhaal hoor, daar staat helemaal niet dat ze al halverwege de productie van dlc waren en er de stekker uit getrokken hebben. Wat deze man nu zegt ontkracht het artikel van Forbes ook niet echt, maar dat oude artikel doet het meer klinken alsof ze er nooit aan begonnen waren en wellicht zelfs nooit van plan waren.
“No, it was not really a conscious decision, it’s just what happened,” Sarwar told GI. “With GTA 5, the single-player game was absolutely massive and very, very complete. It was three games in one. The next-gen versions took a year of everyone’s time to get right, then the online component had a lot of potential but to come close to realizing that potential, also sucked up a lot of resources. And then there are other games – in particular Red Dead Redemption 2. The combination of these three factors means for this game, we did not feel single-player expansions were either possible or necessary.”
Eerlijk gezegd vind ik dit misschien zelfs wel een beetje in de buurt van liegen komen (uiteraard wel even voor het gemak er vanuit gaande dat wat in dit nieuwe artikel staat wel 100% klopt).
xenn99 @Finraziel6 juli 2024 14:40
Tjah, dat bericht kwam uit een officieel interview met Rockstar dus dat is natuurlijk een stuk tactischer verwoord, maar ook het verhaal dat ze al een heel end waren met die dlcs is niet nieuw, dat was ook al heel lang bekend het staat alleen niet in dit specifieke artikel.
Chefd @xenn996 juli 2024 19:18
Dacht dat dit algemeen bekend was, beetje raar artikel dit weer..

Weet nog dat ik vooral geirriteerd was door het feit dat Take Two zelfs zo ver ging om modded content te bannen (welke al in de game zat), dit ging om bv. auto's die maar kort in de singleplayer campaign te gebruiken waren, maar wel te koop waren als permanente auto in Online.
nestview 6 juli 2024 12:08
Online is 1 groot drama, alleen maar cheaters. Als ik nu een game in zou gaan dan kom ik gegarandeerd iemand tegen die geld zakken loopt te spawnen of constant naar je toe teleporteerd om je op te blazen. Het verziekt die hele game.
Llopigat @nestview6 juli 2024 16:12
Ja ik heb het wel eens geprobeerd in het begin om eens te zien wat het was maar het was niet te doen. Er waren zelfs cheats waarmee het hele spel sneller of langzamer ging.

Bovendien heb ik ook helemaal totaal geen interesse in spelen met andere spelers. Die mogen oprotten. Dus online is voor mij een non starter.
Lekker Ventje @Llopigat6 juli 2024 18:39
Die mogen oprotten

Lekker vriendelijk. Je kiest er zelf voor om online te gaan.
Llopigat @Lekker Ventje6 juli 2024 18:50
Nouja daar word ik een beetje toe gedwongen als er geen uitbreidingen meer komen natuurlijk.

In games waar je verplicht de multiplayer moest spelen om verder te komen (Mass Effect 3 bijvoorbeeld) dan doe ik ook altijd de audio uit van de andere spelers en doe gewoon mijn ding.

Ik ben ook gewoon geen 'teamplayer', ook op het werk niet. Als ik er op school bijv. toe gedwongen ben omdat we moesten honkballen ofzo dan ging ik expres lopen zieken :P Gelukkig was niemand in onze klas zo streberig dat ze echt wilden winnen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:27]

Accretion @Lekker Ventje6 juli 2024 21:10
Je kiest er zelf voor om online te gaan.
Zo lang je dan ook zelf mag kiezen of je vriendelijk bent, vindt ik het prima.
Verwijderd @Accretion6 juli 2024 21:57
-t
com2,1ghz @nestview6 juli 2024 12:13
Zelfs zonder cheaters was het helemaal verneukt door al die vliegende voertuigen met raketten.
Wil je een missie doen en heb je iemand in de lobby die alles doet waardoor je eigenlijk alleen maar aan het meelopen bent.
Aegir81 6 juli 2024 12:51
Ik vroeg me na het lezen van het artikel af wat dan het best verkochte spel ooit is. Het blijkt Minecraft te zijn, met nog ongeveer 100 miljoen extra verkochte exemplaren: Wikipedia: List of best-selling video games
Tetris maakt de top 3 compleet.

Iets meer on topic: ik heb enkel de single player gespeeld, de rest kon me niet echt bekoren.
ASNNetworks @Aegir816 juli 2024 14:07
Wel scheve vergelijking, Minecraft heeft verschillende versies die ze allemaal onder Minecraft scharen. Er bestaat geen Minecraft 2 bijv. Maar er zijn verschillende edities gekomen en die zijn allemaal samengevoegd als Minecraft.
jibjqrkl @ASNNetworks6 juli 2024 18:17
Alsof GTA nog steeds hetzelfde is als hij release
ASNNetworks @jibjqrkl6 juli 2024 18:25
Het is wel onderdeel van dezelfde aankoop slimmerd. Minecraft zijn allemaal verschillende versies, die ook niet eens compatible met elkaar zijn per se. Dus dan is het een stuk makkelijk om 300 miljoen van te verkopen.
GroeneEend @ASNNetworks6 juli 2024 21:54
Ik heb anders twee GTA V's moeten kopen. Een voor de Xbox360 en later voor de Xbox One.

Ik heb geen idee of je voor de Series X weer een nieuwe versie moest kopen. Na voor de 200e keer random opgeblazen te worden bij GTA Online heb ik GTA V in de kast gelegd.
ASNNetworks @GroeneEend6 juli 2024 21:59
dat zijn gewoon verschillende exemplaren. Minecraft heeft gewoon verschillende edities uitgebracht als vervolg op de ander, waarbij als je ze beide speelt ze gewoon weldegelijk verschillen.
GroeneEend @ASNNetworks6 juli 2024 22:04
Nou, dat valt ook wel mee. Verrweg de meest verkochte Minecraft versie is de standaard versie. Er zijn een paar "stories" uitgebracht, maar de verkopen daarvan zijn minimaal tov de standaard versie.
rapptor13 6 juli 2024 11:55
Meer het succes van de inkomsten bron van de sharkcards wat de single player de das heeft omgedaan :|
Mad-Monkey @rapptor136 juli 2024 11:59
oftewel het succes van GTA online ;) , Het zijn bedrijven, ze kwantificeren succes niet in blije spelers maar in €/$
i7x @Mad-Monkey6 juli 2024 12:49
Alsof wij dat niet snappen. Maar lekker relevant; wij zijn niet Rockstar maar de spelers. Of eigenlijk niet meer, want ik heb dit hele gebeuren links laten liggen. Houdt het wel bij de eerdere delen waar ik mij zeker mee heb vermaakt.
tedades 6 juli 2024 11:53
Zelfs als er vandaag een DLC uitgebracht zou worden denk ik dat het goed zou verkopen.
rakoda @tedades6 juli 2024 13:49
De dlc is half af, maak hem af en breng hem uit zou ik zegen tegen Rockstar Games.
Rabb @rakoda6 juli 2024 17:57
GTA VI is al aangekondigd. Die DLC is uitgehold en als Online DLC uitgebracht. Daar ga je niets meer van zien.
G_Dragon
6 juli 2024 11:55
Echt teleurstellend dat dit de reden was maar wel begrijpelijk, maar dit succes van Grand Theft Auto Online heeft de serie ook kapot gemaakt met hun Pay To Win. Daarom ben ik ook nog heel voorzichtig als we kijken naar Grand Theft Auto 6
Inflatable @G_Dragon6 juli 2024 13:58
Hoezo is het pay to win? Ik heb nooit een extra cent uitgegeven aan de online en kan alles erin doen wat ik wil doen en heb alle wapens etc.. Sharkcards is alleen voor mensen zonder geduld.. Gewoon kwesitie van genoeg spelen en weten welke buisinesses je als eerste moet kopen en "grinden" met behulp van wat vrienden om genoeg vermogen op te bouwen.. Zodra je eenmaal genoeg buisinesses hebt hoef je nog maar weinig te doen om genoeg geld te verdienen.. Ik heb samen met een groepje vrienden enorm veel verschillende missies gespeeld om iedereen te helpen z'n zaakjes te verkopen en geld te verdienen.. Na een tijdje is dat veel minder nodig.. Perico heist b.v. paar keer spelen en je hebt miljoenen verdient op een dag.. Ook moet je gewoon het idee opgeven om *alles* te willen hebben in de game, kies gewoon alleen de meest nuttige zaken eruit en de spullen die je wilt hebben omdat je ze gewoon leuk vindt.. Als je alles wilt bezitten dan ben je inderdaad enorm lang bezig en is de grind erg lang.. Dat is het verdienmodel voor Rockstar met de Sharkcards.. Maar pay to win zie ik niet, je kan alles gratis vrijspelen als je wilt..

[Reactie gewijzigd door Inflatable op 22 juli 2024 13:27]

Pim0377 @G_Dragon6 juli 2024 21:59
ik vond GTA3 errug leuk, ongelooflijk veel uren aan gespendeerd........Vice City zo nog meer, meesterlijke game, beste GTA so far IMHO, maar toen kwam San Andreas..... ik heb het geprobeerd, echt waar, ik weet niet wat het was, maar het was het niet in mijn ogen, dus die heb ik na een aantal uren aan de kant gegooid.

Jaren later heb ik GTA V geprobeerd en hoewel het er erg leuk uitzag, het begin van het verhaal wel opties openliet, gaf de game me niet eenzelfde GTA gevoel zoals 3 en Vice City dat deden vanaf het begin, de eerste 30 minuten laat maar zeggen........waar je eerst een interactive scene zag als inleiding naar de start van de game....beetje uitleg over de character die jij bent......blijkbaar is dat teveel gevraagd tegenwoordig...of in GTA V's geval...jaren geleden al.
James Pond @G_Dragon8 juli 2024 15:58
"dit succes van Grand Theft Auto Online heeft de serie ook kapot gemaakt"

In welk opzicht??? Er is niks kapot aan de serie.
Malistix1985 6 juli 2024 11:57
Online geen minuut aan besteed maar single player DLC had ik zeker gekocht, leuke single player main campaign die ik 2 keer heb uitgespeeld
Legin 6 juli 2024 12:07
Online was best vermakelijk in de eerste paar maanden. Totdat je uren heists moest gaan doen om 1 auto te kunnen kopen en dan nog een aantal heists om die te kunnen tunen. Of een kantoor oid te kopen om dan verder de dlc te kunnen spelen, ben daarna afgehaakt. De player base is/was ook om te huilen.

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