'Singleplayer-dlc GTA V werd geschrapt wegens succes GTA Online'

Joseph Rubino, een voormalig medewerker van Rockstar Games, claimt dat er geen singleplayer-dlc voor GTA V is gemaakt omdat GTA Online zo succesvol bleek te zijn. Er zouden wel enkele ideeën uit de dlc in GTA Online zijn verwerkt.

Rubino zegt tijdens de SanInPlay-podcast dat hij een van de editors en camera-artiesten was bij Rockstar Games tijdens de ontwikkeling van Grand Theft Auto V. De man werd naar eigen zeggen ondergebracht in een team dat GTA Online moest doorontwikkelen, terwijl er ook een team werd gevormd dat de ontwikkeling van de singleplayer-dlc voor GTA V voor zijn rekening zou nemen. In deze dlc was volgens Rubino een grote rol weggelegd voor een van de drie hoofdpersonages uit de game: Trevor. Deze rol werd gespeeld door acteur Steven Ogg.

Rubino claimt dat de ontwikkeling van de singleplayer-dlc al voor de helft was voltooid toen Rockstar er uiteindelijk de stekker uittrok. "Het was een zakelijke beslissing", meent Rubino. "Toen GTA Online uitkwam, bleek het project financieel enorm lucratief te zijn. Nu ik hierop terugkijk, denk ik dat Rockstar beide projecten had kunnen uitvoeren", stelt de man.

GTA V kwam in september 2013 uit. De game verscheen toen voor de PS3 en Xbox 360, maar werd later ook uitgebracht voor de pc, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X en S. In februari van dit jaar raakte bekend dat het spel al meer dan 195 miljoen keer was verkocht. De game was daarmee de op-een-na bestverkopende game ooit.

In december van 2023 publiceerde Rockstar Games een eerste trailer van Grand Theft Auto VI. Het spel speelt zich af in Vice City in de fictieve staat Leonida en bevat een vrouwelijk hoofdpersonage genaamd Lucia. GTA VI verschijnt in 2025 voor PlayStation 5- en Xbox Series-consoles.