Rockstar Games onthult gratis upgrade pc-versie GTA V met aparte versie Online

Rockstar Games brengt op 4 maart een gratis upgrade voor de pc-versie van Grand Theft Auto V uit. De vernieuwde versie van GTA V krijgt onder meer ondersteuning voor raytracing, FSR3 en DLSS 3 en hogere framerates. Door de upgrades kunnen spelers met de nieuwe versie van GTA Online niet samenspelen met gebruikers van de oude versie.

De upgrade van GTA V voor de pc is gebaseerd op de next-genupgrade die Rockstar in 2022 uitbracht voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. Met die versie introduceerde de ontwikkelaar onder meer raytracing, snellere laadtijden en een hogere resolutie en framerate. Die upgrades zijn nu ook voor de pc-versie van de openwereldgame beschikbaar.



De vernieuwde versie introduceert daarnaast pc-exclusieve upgrades, zoals ambient occlusion en global illumination, raytraced schaduwen en reflecties, ondersteuning voor AMD FSR en FSR 3, evenals DLSS 3. Daarnaast krijgt GTA V voor de pc ondersteuning voor Dolby Atmos, de DualSense-controller en DirectStorage voor ssd's voor een snellere decompressie van gecomprimeerde bestanden door middel van de gpu in plaats van de cpu. Dit moet voor snellere laadtijden zorgen.

Rockstar benadrukt dat het ook de oude versie van GTA V blijft ondersteunen. Spelers kunnen dus kiezen of zij de geüpgradede versie met zwaardere systeemeisen installeren of de originele versie van GTA V blijven gebruiken. Dit betekent wel dat GTA Online opgesplitst wordt in twee 'instances'. Spelers moeten dezelfde versie van de game gebruiken om samen te kunnen spelen. Beide versies van de game zijn voor alle huidige en toekomstige nieuwe spelers beschikbaar.

Verder beschikt de geüpgradede versie van GTA Online over extra in-gamecontent. Zo krijgen spelers van de nieuwe variant toegang tot extra voertuigen via Hao’s Special Works, meerdere upgrades en verschijnen er wilde dieren in de spelwereld. Daarnaast hebben zij toegang tot de Career Progress-functie en de mogelijkheid om een GTA+-abonnement af te sluiten.