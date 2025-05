Ring introduceert Outdoor Camera Plus met hogere resolutie voor 100 euro

Ring heeft de Camera Outdoor Plus uitgebracht. De beveiligingscamera voor buiten heeft onder meer een hogere resolutie. Waar voorgaande camera's van Ring filmden in 1920x1080 pixels, krijgt de Outdoor Plus een 2k-resolutie van vermoedelijk rond 2560x1440 pixels.

Ring noemt de exacte resolutie niet, maar andere Ring-apparaten die onlangs een upgrade kregen om te filmen in hogere '2k-resolutie' filmen met 2688x1520 pixels. Zonder abonnement ondersteunt de camera livebeelden en kunnen gebruikers spreken en luisteren via de camera zoals bij een videodeurbel. Ook kunnen zij meldingen ontvangen. Een abonnement voegt onder meer terugkijken toe aan de functies. Er is een versie met accu en een versie met adapter, beide voor dezelfde prijs. De camera komt direct uit en kost 100 euro. De niet-Plus-versie is nog te koop en kost 80 euro. De Pro-versie is 180 euro. Die heeft onder meer 3d-bewegingsdetectie.